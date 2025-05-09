موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للمصريين بالخارج وشروط التقديم والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب المصريين بالخارج، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 10 مايو 2025، وفقًا لجداول الامتحانات التي ستُنشر على منصة "أبناؤنا في الخارج".

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

رابط التسجيل:

للتسجيل وإتمام عملية الدفع، يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي: رابط التسجيل

الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحانات:

حددت الوزارة الفئات المؤهلة للتقدم لأداء الامتحانات، وهي:

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.

المستندات المطلوبة للتقدم للامتحانات:

لإتمام عملية التسجيل، يجب على الطلاب تقديم المستندات التالية:

سداد رسوم امتحان "أبناؤنا في الخارج" إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية، وقدرها 150 دولارًا.

التقديم الإلكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني 2024/2025 من خلال المنصة الإلكترونية.

استمارة التقدم مع تقديم المستندات التالية:

أصل شهادة الميلاد.

أصل بيان نجاح العام الدراسي السابق.

أصل بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025.

طلاب رياض الأطفال:

بالنسبة لطلاب رياض الأطفال:

المرحلة الأولى (KG1): يجب تقديم أصل بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025، سواء في مدارس رسمية داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى أصل شهادة الميلاد.

المرحلة الثانية (KG2): يجب تقديم بيان العام الماضي للمرحلة الأولى (KG1) بالإضافة إلى بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025، سواء في مدارس رسمية داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى أصل شهادة الميلاد.

طريقة أداء الامتحانات:

يتم تحميل الامتحانات إلكترونيًا بصيغة PDF من خلال منصة "أبناؤنا في الخارج".

يقوم الطالب بكتابة بياناته الشخصية في الجزء العلوي من ورقة الامتحان، متضمنة الاسم ورقم الجلوس.

جميع الأسئلة اختيار من متعدد، حيث يختار الطالب الإجابة الصحيحة بوضع علامة (✓) أمام إجابة واحدة فقط.

في حالة تحديد أكثر من إجابة لسؤال واحد، يعتبر السؤال لاغيًا.

بعد إتمام الإجابة، يقوم ولي الأمر بمسح ورقة الامتحان إلكترونيًا وتحويلها إلى ملف PDF، ثم يرسل الملف عبر المنصة الإلكترونية على الحساب الخاص بولي الأمر.

يجب رفع الإجابة في نفس يوم الامتحان لكل مادة.

موعد امتحانات الدور الثاني:

حددت الوزارة موعد امتحانات الدور الثاني يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك امتحانات تبدأ فى التاسعة صباحًا وبعضها فى الخامس مساء، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على، أنه سيتم إتاحة الامتحانات عبر منصة أبناؤنا فى الخارج

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