وزارة التعليم تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية ورابط استمارة دخول الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، والذي يشمل تخصصات التعليم الفني المختلفة: التجاري، الزراعي، والفندقي، وذلك بنظامي الثلاث والخمس سنوات، ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات على مستوى الجمهورية، وتوفير أدوات تنظيمية تسهل على الطلاب الدخول إلى لجان الامتحانات بطريقة منظمة.

ويعرض لكم الموجز رابط التسجيل استمارة دخول الامتحان (التجارة والزراعة والفندقي).

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

تقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية في شهر يونيو 2025، وتحديدًا في الأول من يونيو بالنسبة لطلاب التعليم الزراعي، على أن تنتهي في الثالث عشر من الشهر نفسه، أما طلاب التعليم التجاري والفندقي، فتبدأ امتحاناتهم في الثاني من يونيو، وتستمر حتى الرابع عشر والثاني عشر من يونيو على التوالي، مع وجود فروق بسيطة في التواريخ وفقًا لتخصص كل شعبة.

والامتحانات العملية والتدريبية ستبدأ قبل التحريرية، وتحديدًا في الأسبوع الأخير من شهر مايو، وتقوم كل مدرسة بإعلان الجدول التفصيلي للطلاب حسب التخصص.

رابط تسجيل استمارة دخول الامتحان

خصصت وزارة التربية والتعليم رابطًا رسميًا لتسجيل استمارات دخول امتحانات الدبلومات الفنية، بهدف تنظيم عملية الدخول وتوثيق بيانات الطلاب، ويمكن التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني(هنا )، والذي يتطلب من الطلاب تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.

خطوات التسجيل في الاستمارة

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بتسجيل استمارات الدبلومات الفنية:

https://moe-register.emis.gov.eg

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد وكلمة السر الخاصة به.

إدخال البيانات الأساسية المطلوبة مثل:

الاسم الرباعي

الرقم القومي

تاريخ الميلاد

التخصص الدراسي

الصف الدراسي ونظام التعليم

مراجعة البيانات التي تظهر تلقائيًا من قاعدة بيانات الوزارة للتأكد من صحتها.

الضغط على زر "إرسال" بعد الانتهاء من مراجعة البيانات.

طباعة نسخة من الاستمارة الإلكترونية والاحتفاظ بها لتقديمها أثناء دخول الامتحان.

تعليمات هامة للطلاب

تشدد الوزارة على ضرورة التأكد من دقة وصحة البيانات أثناء التسجيل، لأن الاستمارة تُعد مستندًا رسميًا لدخول الامتحانات، وأي خطأ قد يؤدي إلى تأخير أو رفض الطالب في لجنة الامتحان ،كما يجب على الطلاب الذين يواجهون مشاكل في الدخول أو البريد الإلكتروني الرجوع إلى مسؤول تكنولوجيا المعلومات في المدرسة للحصول على الدعم الفني اللازم.

وتُنصح المدارس بتوعية الطلاب بكيفية التسجيل، وتقديم الدعم الكامل خلال فترة فتح باب التسجيل، إلى جانب نشر الجداول التفصيلية في لوحات الإعلانات أو عبر صفحاتها الرسمية على الإنترنت.

وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال تنظيم جدول الامتحانات وتيسير خطوات التسجيل الإلكتروني إلى تسهيل العملية التعليمية والامتحانية، مع ضمان العدالة والشفافية لكافة الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية، وتهيب الوزارة بالجميع الالتزام بالمواعيد والإرشادات لضمان إجراء الامتحانات في مناخ من الانضباط والجدية.

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