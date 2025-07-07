حقيقة تعطل ماكينات الصراف الآلي بعد حريق سنترال رمسيس.. البنوك توضح والاتصالات تؤكد عودة تدريجية

أثار حريق سنترال رمسيس الذي اندلع يوم الأحد 7 يوليو 2025، تساؤلات واسعة بين المواطنين حول مدى تأثر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في القاهرة الكبرى، خاصة بعد الإبلاغ عن تعطل تطبيقات دفع إلكتروني مثل "إنستاباي" وانقطاعات في خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي.

الحريق الذي شبّ داخل مبنى تابع للشركة المصرية للاتصالات أسفر عن توقف جزئي لخدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت في مناطق محيطة، كما أدى إلى إصابة 14 شخصًا باختناق، وفق ما أعلنته وزارة الصحة ،وقد تمت السيطرة على الحريق بعد تدخل قوات الحماية المدنية، إلا أن تأثيراته امتدت بشكل جزئي إلى البنية التحتية الرقمية في محيط القاهرة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

مصادر مصرفية: التأثير جزئي ومحدود

كشفت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي المصري أن بعض ماكينات الصراف الآلي تأثرت بالفعل في نطاق محدود، خاصة تلك التي تعتمد على خطوط الهاتف الأرضي المتصلة بالمناطق المتضررة من الحريق، وأكدت أن أغلب الماكينات الأخرى المرتبطة بشبكات محمولة أو عبر الإنترنت الفضائي استمرت في العمل دون انقطاع.

كما أكدت البنوك الكبرى، مثل بنك مصر والبنك الأهلي، أن لديها أنظمة احتياطية واستعدادات تقنية لمواجهة مثل هذه الأزمات، تتضمن استخدام خطوط إنترنت بديلة ومولدات كهربائية تضمن استمرار الخدمة حتى في حالات الطوارئ.

الاتصالات: عودة تدريجية للخدمة

من جهته، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل على إصلاح الأعطال وإعادة الخدمة تدريجيًا ،وأكد أن الحريق لم يمس بيانات العملاء أو شبكات الاتصالات الرئيسية خارج النطاق المباشر للسنترال، وأنه سيتم تقديم تقرير شامل عن حجم الأضرار وخطط المعالجة.

بدوره، طمأن جهاز تنظيم الاتصالات المواطنين بأن التأثير كان محدودًا زمنيًا وجغرافيًا، وأن التنسيق جارٍ مع البنوك وشركات الدفع لضمان استمرارية الخدمة.

دعوة لتجنّب الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية

ناشدت الجهات الرسمية وسائل الإعلام والجمهور بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من البنوك وجهاز تنظيم الاتصالات بشأن ماكينات الصراف والخدمات الرقمية.

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