كيف تُضاف درجات الحافز الرياضي إلى مجموع الثانوية العامة؟.. دليلك لتنسيق 2025

في إطار الاستعدادات الجارية لتنسيق الجامعات 2025، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أن درجات الحافز الرياضي ستُحسب وفقًا للبطولات الرسمية المعتمدة فقط، مشيرة إلى أن الحد الأقصى المسموح به هو 16 درجة تُضاف مباشرة إلى مجموع الطالب الكلي.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

جدول احتساب الدرجات حسب البطولة

وبحسب بيان رسمي، فإن درجات الحافز تُمنح للطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الدولية، الأفريقية، العربية، وبطولات الجمهورية، شريطة أن تكون البطولة مُعتمدة وأن يقدم الطالب الشهادات المطلوبة خلال فترة التنسيق.

وأوضح البيان ما يلي:

البطولة الدولية: المركز الأول (16 درجة) – الثاني (14) – الثالث (12)

بطولة عربية أو أفريقية: المركز الأول (12) – الثاني (10) – الثالث (8)

بطولة الجمهورية: الأول (8) – الثاني (6) – الثالث (5)

الشروط المطلوبة للحصول على الحافز الرياضي

ويُشترط لتطبيق الحافز الرياضي تقديم شهادة موثقة من الاتحاد الرياضي المختص ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب اعتماد اللجنة العليا للحافز الرياضي، والتي تراجع الأوراق وتقرر مدى أحقية الطالب في الدرجات.

تنبيهات هامة للطلاب

أكدت الوزارة أن الحافز الرياضي لا يُحتسب إلا مرة واحدة خلال العام الدراسي، ولا يجوز الجمع بين أكثر من بطولة لزيادة الدرجات، كما لا تُقبل شهادات بطولات المدارس أو الأنشطة غير المعترف بها من الاتحادات الرسمية.

هل تؤثر درجات الحافز على القبول بالكليات؟

ويُذكر أن هذه الدرجات قد تكون فاصلاً حاسمًا للطالب في الالتحاق بكليات مثل الطب، الهندسة، أو الاقتصاد والعلوم السياسية، خاصة في ظل ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية.

مواعيد مهمة وإجراءات رسمية

وأهاب مكتب التنسيق بجميع الطلاب المتقدمين من الفئات الرياضية سرعة إنهاء الإجراءات قبل بدء تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى، والتأكد من إدراج بياناتهم ضمن القوائم المعتمدة لتفادي فقدان الحق في الاستفادة من تلك الدرجات.

الرياضة والتعليم.. شراكة في التفوق

وتُعد سياسة الحافز الرياضي واحدة من الآليات التي تحفز الطلاب على الجمع بين التفوق الأكاديمي والرياضي، بما يعزز دور الرياضة في بناء شخصية متوازنة قادرة على التميز.

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