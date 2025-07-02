عاجل.. محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تنسيق القبول لـ الصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي2025-2026، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

حدد محافظ القليوبية مجموع 220 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الإعدادية من مدرسة خاصة أو مدرسة رسمي لغات ويرغبون التقدم لمدارس ثانوية رسمية يتم قبولهم وفق شروط التنسيق ومحل سكنهم، ويستثني الطالب الحاصل على مجموع 276 درجة فأكثر من التوزيع الجغرافي.

محافظ القليوبية: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم

وأكد محافظ القليوبية أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية خاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالباً كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق لتحقيق أعلى النتائج.

محافظ القليوبية

محافظ القليوبية يوجه بضمان سير عملية التنسيق بكل شفافية وعدالة

كما وجه محافظ القليوبية وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة وضمان سير عملية التنسيق بكل شفافية وعدالة، مشدداً على أهمية تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور والطلاب لضمان تسجيلهم بسهولة وسرعة، مع توفير كافة المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور حول عملية التنسيق مؤكداً على أهمية مراعاة جودة التعليم والاهتمام بتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية: 902 عدد فصول الصف الأول الثانوي المتاحة بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد

من جانبه، أشار مصطفى عبده طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى أن عدد فصول الصف الأول الثانوي المتاحة بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد هى 902 فصل على مستوي المحافظة، لافتاً إلى أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 هم 89496 طالباً وطالبة.

محافظ القليوبية يفتتح فرع دار المعارف بمكتبة مصر العامة

من ناحية أخري، افتتح محافظ القليوبية، فرع دار المعارف الجديد بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة بنها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي ونشر الفكر المستنير لمواجهة الأفكار المتطرفة. يأتي هذا الافتتاح ضمن احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

محافظ القليوبية: الثقافة المصرية هي الركيزة الأساسية لمقاومة حركات التطرف

وأكد المحافظ، في كلمته خلال الافتتاح، أن الثقافة المصرية لطالما كانت ركيزة أساسية في تشكيل الوعي العربي ومقاومة حركات التطرف والأفكار الظلامية والجماعات غير الوطنية.

وشدد على أهمية تغيير الأفكار المغلوطة من خلال نشر الثقافة الصحيحة، مؤكدًا أن افتتاح دار المعارف يمثل جزءًا من جهود الدولة لتصحيح المسار بعد أن كادت فئة ضالة تبعد مصر عن طريقها القويم.

وأضاف محافظ القليوبية أن محافظة القليوبية تزخر بالعديد من العلماء والمفكرين والمثقفين والأدباء والفنانين، وما زالت منبعًا للمواهب المتميزة. وأشار إلى أن فرع دار المعارف الجديد لا يقتصر على عرض إصدارات الدار فحسب، بل يضم أيضًا أكثر من 20 دار نشر عربية من دول مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الروايات وكتب الأدب واللغة.

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