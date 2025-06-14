القليوبية تستعد لامتحانات الثانوية العامة: 104 لجنة و150 مروحة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن اكتمال استعدادات المحافظة لاستقبال طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، والتي تبدأ غدًا الأحد 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو المقبل،

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز 104 لجنة امتحانية أساسية، يؤدي بها 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة الامتحانات في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تنسيق كامل بين الجهات التنفيذية لضمان انتظام الامتحانات

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات المعنية، مشددًا على تنسيق دائم بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، لضمان انتظام سير الامتحانات دون معوقات،

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة، تحسبًا لأي طوارئ صحية.

150 مروحة في اللجان بمشاركة المجتمع المدني

في لفتة مجتمعية مهمة، أشار المحافظ إلى أنه تم توفير أكثر من 150 مروحة داخل اللجان، لتخفيف حرارة الطقس على الطلاب أثناء الامتحانات، وذلك من خلال مساهمات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال.

وثمّنت المحافظة دور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب.

استراحات للملاحظين وغرف عمليات إلكترونية

من جانبه، أوضح الأستاذ مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تجهيز 24 استراحة للملاحظين، بواقع 12 للرجال و12 للسيدات، موزعة بواقع استراحتين لكل إدارة تعليمية،

كما تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها إلكترونيًا بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، وبغرفة العمليات بالمحافظة، ووزارة التربية والتعليم، لمتابعة الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي مشكلات.

جهود مكثفة لتأمين سير الامتحانات

تشمل الاستعدادات أيضًا التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان ومحيط المدارس، وتوفير وسائل نقل للملاحظين وتيسير عملهم، وأكد المسؤولون أن المحافظة تعمل بكل طاقتها لتوفير أجواء هادئة وآمنة للطلاب والعاملين.

المجتمع المدني في قلب المشهد التعليمي

وتبرز مبادرة توفير المراوح كأحد الأمثلة الناجحة على تفعيل المشاركة المجتمعية لدعم العملية التعليمية، حيث أبدى العديد من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ تجاوبًا سريعًا مع دعوة المحافظة للمساهمة في تحسين بيئة الامتحانات، وأكدت القيادات التنفيذية أن هذه المبادرة ليست فقط دعمًا لوجستيًا، بل رسالة إنسانية تؤكد أن الطلاب محل اهتمام الدولة والمجتمع، ما ينعكس إيجابًا على أدائهم النفسي خلال فترة الامتحانات، ويعزز من قيم التكافل والتعاون داخل المحافظة.

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