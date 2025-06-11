الأزهر يكرم نجوم التميز.. أوائل ابتدائية الإسماعيلية يحصدون المراكز الأولى بجدارة

شهدت منطقة الإسماعيلية الأزهرية حالة من الفخر والفرح، بعد إعلان أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، في احتفالية شهدت تكريم الطلاب المتفوقين، والذين تميزوا بتحقيق معدلات مرتفعة في نتائج الامتحانات التي تم إعلانها رسميًا.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

مصطفى أسامة يتصدر.. ونتائج مشرفة لبقية الأوائل

أعلن الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز العشرة الأولى، مؤكدًا أن النتائج هذا العام جاءت مشرفة وتعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وجاء في صدارة الترتيب الطالب مصطفى أسامة من معهد عمر بن عبد العزيز النموذجي، محققًا المركز الأول بمجموع 895 درجة، تلاه الطالب أحمد عمرو من معهد الشهيد السيد ناصف بمجموع 893 درجة، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أنس علي من نفس المعهد بمجموع 891 درجة، مناصفة مع الطالب محمد أسامة محمد من معهد آل نوح النموذجي.

تنوع في معاهد التفوق وتقدير للجهود الجماعية

وفي المراكز التالية، جاء كل من محمد خليل، أسيل هاني، كنزي أحمد، مريم عبد الرحيم ورؤى بشير، وجميعهم من معاهد مختلفة بالإسماعيلية، بمجاميع تراوحت بين 888 و886 درجة، مما يعكس التنوع الجغرافي والتعليمي في مخرجات التفوق.

إشادة بكنترول التصحيح ودقة النتائج

وأشاد رئيس المنطقة بجهود فريق الكنترول برئاسة الأستاذ محمد السيد لطفي، ووكيله الأستاذ عبد الحميد محمود، لما بذلوه من عمل دقيق وشفاف في رصد وتصحيح أوراق الطلاب، ما أسهم في إخراج النتائج بدقة وجودة عالية.

تكريم قريب ورسائل تحفيزية للطلاب

وأكد "عبد الجواد" أن المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية حريصة على دعم المتفوقين وتكريمهم سنويًا، مشددًا على أن تلك النماذج هي نواة المستقبل وواجهة مشرفة للأزهر الشريف، داعيًا كافة الطلاب للاجتهاد والالتزام بالتحصيل العلمي.

فرحة أولياء الأمور: التفوق نتيجة تعب وجهد

أعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بالنتائج، مشيرين إلى أن أبناءهم استحقوا هذا التميز عن جدارة، معبرين عن امتنانهم للمعاهد الأزهرية ومعلميها، ومن المقرر أن تُنظم المنطقة احتفالية موسعة خلال أيام لتكريم الأوائل رسميًا.

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نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية





