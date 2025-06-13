تعليم البحيرة.. إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة

تعليم البحيرة رفع درجة الإستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتى من المقرر ان تنطلق يوم الأحد الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٥ وتستمر حتى الخميس ١٠ / ٧ / ٢٠٢٥ ينشر الموجز إستعدادات الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة بالبحيرة.

تعليم البحيرة الانتهاء من كافة الاستعدادات

أكد الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه قد تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى حيث تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياة والنظافة

وتم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة

كما تم عمل بروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان ، وتم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة

تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية

بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

رفع درجة الإستعداد بجميع الإدارت

وتم التشديد باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية ، والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ٤٠ استراحة و ١١٧ لجنة بعدد ١٧ ادارة تعليمية تستعد لاستقبال عدد ٤٠٠٠٣ طالب وطالبة منهم ٧٤٠١ بالشعبة الأدبية و ٢٩٨٣١ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و ٢٧٧١ علمى رياضة.



الالتزام بكافة القرارات والتعليمات الوزارية

كما اكد وكيل الوزارة على انه قد تم التنبيه بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة لأبنائنا الطلاب والالتزام بالتنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية "كمبيوترات بجميع أشكالها - كاميرات - إلخ"، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله , وكذا حظر وجود أية أجهزة داخل اللجان مع الملاحظين.

إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة

عدم الاقتراب من حرم اللجان، وحظر تواجد أولياء الأمور بالمدارس التي تعقد بها اللجان الامتحانية.

العمل على إعادة توزيع (تدوير) العمال بين مختلف اللجان.

التواصل المستمر مع رؤساء اللجان وحل أى مشكلة على الفور.

وتوفير الاعداد اللازمة من كتيبات المفاهيم، وتوزيعها على جميع الادارات التعليمية، مع التأكيد على توزيعها على كافة اللجان باعداد مناسبة وكافية.

مراجعة الملاحظ للبيانات التي يدونها الطالب في ورقة الإجابة بكل دقة، مع حظر قيامه بكتابة أية بيانات نيابة عن الطالب.

العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والملاحظين، وبثّ مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار، داخل لجان السير، وللصالح العام.

عدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة.

عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المُصَرَّح لهم بمتابعة الامتحانات.

يحظر نهائيا التدخين، أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم (92) لسنة 2001

الإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، وذلك إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية، ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

إلتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة.

تغطية جميع اللجان بكاميرات مراقبة وربطها مع الوزارة لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ان وجدت لضمان انضباط سير الامتحانات.

اقرأ أيضاً: مواصفات أسئلة ورقة امتحان الثانوية العامة 2025 للنظامين القديم والجديد

اقرأ أيضاً: رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات اللغة الألمانية للثانوية العامة 2025 للتحميل