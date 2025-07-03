مدارس البترول.. بديل عملي للثانوية العامة 2025: الشروط والأوراق المطلوبة وأماكن التقديم

يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور سنويًا عن بدائل فعالة للثانوية العامة، تفتح لهم أبواب سوق العمل وتوفر مسارًا جامعيًا لاحقًا. وفي هذا السياق، تأتي مدارس البترول بعد الإعدادية 2025 كخيار مثالي، يجمع بين الدراسة الفنية المتميزة، التدريب العملي المدفوع، وفرص العمل محليًا ودوليًا، إلى جانب إمكانية استكمال الدراسة الجامعية في كليات ومعاهد مرموقة، ويرصد الموجز التفاصيل

لماذا يختار الطلاب مدارس البترول؟

تتميز الدراسة في مدارس البترول بمجموعة من المزايا التي تجعلها وجهة مفضلة لطلاب الشهادة الإعدادية، أبرزها:

تدريب عملي داخل شركات البترول طوال فترة الدراسة، مع مكافآت مالية.

أولوية التعيين في شركات قطاع البترول بمصر والخارج.

إمكانية الالتحاق بكليات الهندسة أو التعليم الصناعي بعد المعادلة.

دراسة تخصصات مطلوبة في سوق العمل، تضمن مستقبلًا مهنيًا جيدًا.

شروط القبول في مدارس البترول 2025

وضعت مدارس البترول معايير واضحة لقبول الطلاب، وهي:

أن يكون الطالب مصريًا.

السن بين 15 و18 عامًا وقت التقديم.

الحصول على مجموع 150 درجة فأكثر بالشهادة الإعدادية.

النجاح في اختبار اللغة الإنجليزية.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

الالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

المستندات المطلوبة للتقديم

عند التقديم، يجب تجهيز الملف التالي:

أصل شهادة الإعدادية و4 صور منها.

أصل شهادة الميلاد.

4 صور شخصية حديثة (4×6).

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

البطاقة الصحية مختومة من التأمين الصحي.

طوابع تعليمية وطابع نقدي.

التخصصات المتاحة داخل مدارس البترول

توفر مدارس البترول مجموعة أقسام عملية وتخصصية، لتناسب مختلف ميول الطلاب، منها:

قسم البترول.

قسم السيارات.

قسم الحاسب الآلي.

قسم التبريد والتكييف.

ماذا بعد التخرج؟.. الكليات والمعاهد المتاحة

بعد إنهاء الدراسة، يمكن للطلاب استكمال تعليمهم العالي في:

كلية الهندسة (بعد اجتياز معادلة).

كلية التعليم الصناعي.

كلية التربية.

المعهد الفني للآثار.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.

المعهد العالي للحاسب الآلي.

عناوين مدارس البترول المتاحة 2025

للبنين:

مدرسة الطيران للبترول – القاهرة.

مدرسة الشروق الصناعية – القاهرة.

مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية.

مدرسة البترول بحدائق الأهرام – الجيزة.

المدرسة الفنية للبترول – مرسى مطروح.

المدرسة الفنية بالإسماعيلية.

مدرسة البترول الثانوية – القاهرة.



للبنات:

مدرسة الإسكندرية الثانوية للبترول.

مدرسة السويس الثانوية للبترول.

مدرسة دمياط الثانوية للبترول.

مدرسة طنطا الثانوية للبترول.

مدرسة بنها الثانوية للبترول.

مدرسة الزقازيق الثانوية للبترول.

مدرسة بورسعيد الثانوية للبترول.

مدرسة المنصورة الثانوية للبترول.

نصيحة للطلاب وأولياء الأمور

إذا كنت تبحث عن مسار عملي، يجمع بين التعليم والتوظيف، مع إمكانية الوصول لمستقبل جامعي في كليات مرموقة، فإن مدارس البترول خيار يستحق الدراسة، احرص على الالتزام بالشروط والمواعيد الرسمية، واختر القسم المناسب لقدراتك وطموحاتك المهنية.

اقرأ أيضًا:

ماذا يحدث في امتحانات الثانوية العامة بالجيزة؟.. بيان رسمي



الثانوية العامة بوعي وهدوء.. كيف تتجنب الضغط وتحقق أفضل أداء؟

