الثانوية العامة بوعي وهدوء.. كيف تتجنب الضغط وتحقق أفضل أداء؟

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، يعيش مئات الآلاف من الطلاب وأسرهم حالة من القلق والتوتر التي تُرافق هذه المرحلة المصيرية، حيث تُعد نتائجها بوابة أساسية لمستقبل تعليمي ومهني يطمح إليه الجميع. لكن الخبراء يؤكدون أن التعامل مع هذه الفترة بوعي وتنظيم يمكن أن يُحولها من مصدر ضغط إلى فرصة حقيقية للنجاح.

ويقدم لكم الموجز نصائح لتجاوز امتحانات الثانوية العامة بدون توتر.

البداية من تنظيم الوقت

الخطوة الأولى لتجاوز التوتر تكمن في وضع جدول يومي مرن وواقعي للمذاكرة، بحيث يتم تقسيم اليوم إلى وحدات زمنية قصيرة تتخللها فترات راحة منتظمة، وينصح خبراء التعليم باستخدام تقنية "البومودورو"، أي الدراسة لمدة 25 دقيقة يليها 5 دقائق راحة، مما يساعد على تجديد التركيز وتجنب الإرهاق الذهني.

لا تهمل النوم والتغذية

أكد عدد من الأطباء أن النوم المبكر والاستيقاظ في مواعيد ثابتة يلعب دورًا كبيرًا في تثبيت المعلومات واستعادة الطاقة. يحتاج الطالب إلى 7–8 ساعات نوم يوميًا، مع تجنب السهر خاصة ليلة الامتحان، كما يُفضل تناول وجبات خفيفة ومتوازنة تحتوي على البروتين والفواكه والخضروات، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات المنبهة التي تُسبب اضطراب التركيز.

المراجعة الذكية لا المجهدة

ينصح التربويون بتجنب الحفظ المكثف قبل الامتحان بساعات، والتركيز على المراجعة السريعة للنقاط الأساسية والخرائط الذهنية، بدلًا من محاولة استيعاب كمٍّ كبير من المعلومات دفعة واحدة. واستخدام البطاقات التعليمية والتلخيصات الشخصية يُسهم في تذكر المعلومات بطريقة أكثر فعالية.

دعم الأسرة ضروري

الدعم النفسي من الأسرة يلعب دورًا لا يقل أهمية عن المذاكرة، إذ يجب على الأهل تجنب الضغط أو المقارنات، وتوفير بيئة هادئة ومشجعة، وعدم الحديث بشكل سلبي عن صعوبة الامتحانات. الكلمات الإيجابية والثقة في قدرات الطالب تُحدث فرقًا كبيرًا في أدائه.

الثقة بالنفس مفتاح التفوق

من أبرز العوامل التي تساعد الطلاب على اجتياز فترة الامتحانات بنجاح هي الثقة بالنفس والابتعاد عن جلد الذات، فالشعور بالقلق أمر طبيعي، لكن المبالغة في الخوف من الفشل قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ولذلك يُنصح الطلاب بتذكير أنفسهم دومًا بما بذلوه من جهد طوال العام، وعدم السماح لرهبة الامتحان بالتأثير على أدائهم، كما أن ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس العميق قبل دخول اللجنة تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز.

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