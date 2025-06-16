في 20 دقيقة فقط.. حضري كفتة الفراخ اللذيذة بخطوات بسيطة

تُعد كفتة الفراخ من أكثر الأطباق التي حظيت بشعبية متزايدة في المطابخ المصرية خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط لطعمها الشهي، بل أيضًا لسهولة إعدادها وتنوع طرق طهيها، مما جعلها خيارًا أساسيًا لدى كثير من العائلات، سواء في الوجبات اليومية أو العزائم العائلية.

ويقدمة لكم الموجز طريقة عمل كفتة الفراخ بالمنزل .

وصفة مرنة تناسب جميع الأذواق

كفتة الفراخ تُحضر من صدور الدجاج المفرومة، مع مكونات بسيطة تشمل البصل، الثوم، البقدونس، التوابل، والبقسماط أو الشوفان كعنصر رابط، وتتميز هذه الوجبة بمرونتها، حيث يمكن تشكيلها كأصابع أو كرات، وطهيها بالشواء أو في الفرن أو حتى قليها، دون أن تفقد مذاقها المميز أو قوامها المتماسك.

إقبال متزايد على تحضيرها منزليًا

تشهد كفتة الفراخ إقبالًا واسعًا في البيوت المصرية، حيث تفضل كثير من ربات البيوت إعدادها في المنزل لضمان الجودة والتحكم في المكونات، خاصة في ظل تزايد الوعي الغذائي، وتقول مها أحمد، موظفة وأم لطفلين: "كفتة الفراخ وجبتي المفضلة في أيام الأسبوع.. سريعة ومغذية وممكن أعمل منها ساندوتشات أو طبق رئيسي".

طبق مثالي للأطفال وكبار السن

وبفضل قوامها الناعم وسهولة مضغها، تعتبر كفتة الفراخ خيارًا مثاليًا للأطفال وكبار السن، كما يمكن تعديل وصفاتها لتناسب مرضى السكري أو من يتبعون أنظمة غذائية قليلة الدهون، باستخدام الشوي بدلًا من القلي، وتقليل الملح والبهارات حسب الحاجة.

مصدر رزق من مطبخ المنزل

على جانب آخر، استثمرت بعض السيدات حبهن للمطبخ في تحويل كفتة الفراخ إلى مشروع صغير من المنزل، من خلال بيعها طازجة أو مجمدة للجيران والمعارف، وتؤكد منى السيد، إحدى السيدات العاملات من المنزل: "ببيع كفتة الفراخ بعد ما أجهزها يدويًا، والطلب عليها زاد جدًا مؤخرًا، خصوصًا من الأمهات اللي عايزين حاجة جاهزة وسهلة للطهي".

تنوع في النكهات والوصفات

مع تطور الذوق العام، بدأت تظهر وصفات مبتكرة من كفتة الفراخ، مثل المحشوة بالجبن، أو المضاف إليها الشوفان الصحي، أو المتبلة بنكهات حارة، وهذا التنوع جعلها تحافظ على مكانتها على المائدة المصرية كطبق يمكن تجديده كل مرة بطريقة مختلفة.

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