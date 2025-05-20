البرجر المنزلي.. طعم لذيذ وسهل مثل المطاعم «جربه الآن»

يُعتبر البرجر من أكثر الوجبات السريعة شعبية حول العالم، ويُقبل عليه الكبار والصغار على حد سواء، وفي ظل ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة، تتجه العديد من الأسر لتحضير البرجر في المنزل، للحصول على طعم لذيذ وتحكم أكبر في جودة المكونات.

ورغم أن تحضير البرجر قد يبدو معقدًا للبعض، فإن خطواته بسيطة ويمكن تنفيذها بسهولة داخل أي مطبخ باستخدام مكونات متوفرة وغير مكلفة.

ويعرض لكم الموجز طريقة عمل البرجر المنزلي.

مكونات طبيعية بمذاق احترافي

لتحضير البرجر المنزلي، تُستخدم لحمة مفرومة بنسبة دهون لا تقل عن 20% حتى يكون طريًا وعصاريًا بعد التسوية، ويُضاف إلى اللحم بعض التوابل الأساسية مثل الملح والفلفل الأسود والبابريكا، ويمكن تعزيز النكهة بالقليل من المستردة أو بودرة البصل والثوم حسب الرغبة ، والبعض يُفضل إضافة بصلة مبشورة ناعمة جدًا، مع تصفيتها من السوائل لتجنب تفكك اللحم أثناء الطهي.

وتُشكل أقراص البرجر يدويًا ثم تُترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتماسك، وهي خطوة مهمة تساعد في احتفاظ القرص بشكله أثناء الطهي.

الطهي والتقديم.. خطوات بسيطة تضمن النكهة

يُطهى البرجر على شواية أو مقلاة ساخنة، ويُفضل استخدام مقلاة غير لاصقة مع مسحة خفيفة من الزيت ،وتُطهى الأقراص من 3 إلى 4 دقائق على كل جانب حتى تصل للنضج الكامل، مع وضع شريحة جبنة شيدر على الوجه في آخر دقيقة لذوبانها.

وبعد الانتهاء من الطهي، يُجمّع البرجر داخل خبز خاص يمكن تحميصه قليلًا، ثم تُضاف المكونات الأخرى مثل الخس، الطماطم، المخلل، شرائح البصل، والصلصات المفضلة (كاتشب، مايونيز، مستردة).

وجبة صحية بلمسة منزلية

ما يميز البرجر المنزلي هو القدرة على التحكم في جودة المكونات وكمية الدهون والصوديوم ،كما يمكن تقديمه بطريقة صحية باستخدام خبز كامل الحبة، أو الاستغناء عن الجبن أو المايونيز بحسب الحمية الغذائية المتبعة.

كما أنه يعد خيارًا مثاليًا في التجمعات العائلية أو العزومات البسيطة، ويُحبّ الأطفال المشاركة في تحضيره، مما يجعله نشاطًا منزليًا ممتعًا إلى جانب كونه وجبة لذيذة.

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