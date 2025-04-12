طريقة عمل المسقعة بخطوات سهلة.. طبق شهي ومغذي

طريقة عمل المسقعة بخطوات سهلة.. تعتبر المسقعة من الأطباق الشعبية في المطبخ المصري والشرقي، وتتميز بمذاقها الغني والمغذي، ويتم تحضيرها عادةً باستخدام الباذنجان واللحم المفروم أو الخضروات، وهي وجبة مشبعة ولذيذة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

طريقة عمل المسقعة بخطوات سهلة

وفي هذا التقرير، يعرض لكم الموجز طريقة تحضير المسقعة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

المكونات الرئيسية لطريقة عمل المسقعة بخطوات سهلة

3 حبات باذنجان متوسط الحجم

500 جرام لحم مفروم (اختياري)

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفرومة

2 طماطم كبيرة مفرومة

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1/2 كوب مرقة أو ماء

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

زيت للقلي

طريقة عمل المسقعة بخطوات سهلة

تحضير الباذنجان:

يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح دائرية، ثم يتم قليه في زيت ساخن حتى يصبح لونه ذهبيًا، ومن المهم أن يتم تصفيته على ورق ماص للتخلص من الزيت الزائد.

إعداد الحشوة:

في مقلاة أخرى، يتم تحمير البصل والثوم المفروم حتى يصبح لونهما ذهبيًا، ثم يتم إضافة اللحم المفروم ويقلب حتى يتغير لونه، وبعد ذلك، تضاف الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم والتوابل، ويُترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتماسك المكونات.

ترتيب المسقعة:

يتم وضع طبقة من الباذنجان المقلي في صينية فرن، ثم يتم إضافة طبقة من الحشوة (اللحم والطماطم) فوقها ،و يمكن تكرار هذه الطبقات حتى تنتهي المكونات.

الخبز:

يتم تسخين الفرن على درجة 180 درجة مئوية، ثم يتم وضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تذوب المكونات وتتداخل النكهات.

التقديم:

يُفضل ترك المسقعة لتبرد قليلاً قبل تقديمها، ويمكن تقديمها مع الخبز أو الأرز.

نصائح حول طريقة عمل المسقعة

يمكن استبدال اللحم المفروم بالخضروات لمزيد من التنوع.

يمكن إضافة جبنة مبشورة على الوجه لتحسين الطعم.

الفوائد الغذائية لطريقة عمل المسقعة

تُعتبر المسقعة من الأطباق المتوازنة غذائيًا؛ فهي تحتوي على البروتين من اللحم المفروم أو الخضروات، بالإضافة إلى الألياف والفيتامينات من الباذنجان والطماطم ،ويساعد الباذنجان في تحسين صحة القلب، بينما يضيف اللحم المفروم مصادر غنية بالبروتينات الضرورية لبناء العضلات وتعزيز وظائف الجسم.

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