طريقة عمل اللازانيا الإيطالية الأصلية باللحم المفروم.. بخطوات سهلة

تُعد اللازانيا من الأكلات الإيطالية الشهيرة التي انتشرت عالميًا، وتتميز بمذاقها الغني الذي يجمع بين المكرونة، اللحم المفروم، صوص الطماطم، البشاميل، والجبن الذائب.

وفيما يلي،يقدم إليكم الموجز طريقة تحضير اللازانيا الإيطالية الأصلية باللحم المفروم.

طريقة تحضير اللازانيا الإيطالية الأصلية باللحم المفروم

أولًا: المكونات

لتحضير اللحم:

500 جرام لحم مفروم

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 حبات طماطم مبشورة أو علبة طماطم جاهزة

ملح، فلفل، ريحان أو زعتر

2 ملعقة زيت زيتون

للبشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق دقيق

3 أكواب حليب

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملح وفلفل أبيض

للتجميع:

شرائح لازانيا (مسلوقة أو جاهزة للاستخدام)

جبن موزاريلا مبشور

جبن بارميزان (اختياري)

ثانيًا: طريقة التحضير

تحضير اللحم:

يُحمّر البصل في زيت الزيتون ثم يُضاف الثوم واللحم، وبعد نضج اللحم، تُضاف صلصة الطماطم والطماطم المبشورة والبهارات، ويُترك المزيج على نار هادئة 15 دقيقة حتى يتماسك.

تحضير البشاميل:

تُذاب الزبدة ويُضاف الدقيق حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم يُضاف الحليب تدريجيًا مع التحريك حتى يتماسك، ويُتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

التجميع:

في صينية فرن، توضع طبقة من البشاميل، ثم اللازانيا، اللحم، البشاميل، والجبن، وتتكرر الطبقات حتى تنتهي المكونات، ويُغطى الوجه بالجبن.

الخبز:

تُخبز اللازانيا في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 30–40 دقيقة حتى يتحمر الوجه، وتُترك لتبرد قليلًا قبل التقديم.

نصائح لتحضير لازانيا مثالية:

اختيار اللازانيا: استخدمي شرائح لازانيا عالية الجودة، وإذا كنت تستخدمين النوع الذي يحتاج سلقًا، تأكدي من سلقه جيدًا في ماء مملح قليلًا.

اللحم: يمكن إضافة مزيج من اللحم المفروم من نوعين مثل اللحم البقري والدجاج للحصول على نكهة مميزة.

البشاميل: لتحصلي على بشاميل ناعم وحريري، تأكدي من إضافة الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التحريك باستخدام مضرب يدوي لتجنب التكتلات.

الجبن: يمكن مزج أنواع جبن مختلفة مثل الموزاريلا والريكوتا للحصول على طعم غني، كما أن إضافة الجبن البارميزان يعطي طعمًا مميزًا ولذيذًا.

التقديم: من الأفضل ترك اللازانيا لتبرد قليلًا قبل تقطيعها، حتى تحافظ على شكلها ولا تتفكك عند التقديم.

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