أسهل طريقة لعمل اللازانيا الإيطالية.. بخطوات سهلة وطعم شهي

اللازانيا الإيطالية.. هي واحدة من أشهر الأطباق في المطبخ الإيطالي التي حازت على إعجاب العديد من الناس حول العالم.

وتجمع هذه الوجبة بين طبقات من المعكرونة الرقيقة والصوص الغني والجبن المذاب، مما يجعلها وجبة دافئة ومشبعة ومثالية للمناسبات الخاصة أو العشاء العائلي ،وعلى الرغم من أن طريقة تحضيرها قد تستغرق بعض الوقت، إلا أن النتيجة النهائية تستحق كل جهد.

وفي هذا التقرير، يكشف لكم الموجز عن طريقة عمل اللازانيا الإيطالية الأصيلة التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل، مع مكونات طازجة وطعم شهي.

المكونات:

500 جرام لحم مفروم (يمكن استخدام لحم البقر أو مزيج من لحم البقر مع لحم الخروف)

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 علبة طماطم مهروسة (حوالي 400 جرام)

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

1 ملعقة صغيرة سكر (اختياري لتقليل الحموضة)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية (أو أوراق ريحان مفرومة)

1 كوب ماء أو مرق

12 ورقة لازانيا مسلوقة (أو يمكن استخدام اللازانيا الجاهزة)

200 جرام جبن موزاريلا مبشور

100 جرام جبن بارميزان مبشور

لتحضير الصوص الأبيض (البيشاميل):

50 جرام زبدة

50 جرام دقيق

4 أكواب حليب دافئ

ملح وفلفل أبيض حسب الذوق

رشة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة التحضير:

1. تحضير الصوص البشاميل:

في قدر على نار متوسطة، ذوبي الزبدة.

أضيفي الدقيق وقلبيه جيدًا لمدة دقيقة حتى يتغير لونه.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر لتجنب تكتل الدقيق.

استمري في التحريك حتى يصبح الصوص سميكًا، ثم أضيفي الملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب. اتركيه على نار هادئة.

2. تحضير صوص اللحم:

في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون وأضيفي البصل والثوم المفروم، وقلبي حتى يصبح البصل شفافًا.

أضيفي اللحم المفروم واطبخي حتى يتغير لونه.

أضيفي معجون الطماطم والطماطم المهروسة، وقلبي جيدًا.

أضيفي السكر (اختياري) والملح والفلفل والبهارات الإيطالية.

أضيفي الماء أو المرق واتركي الخليط ينضج على نار هادئة لمدة 20-30 دقيقة، حتى يصبح الصوص كثيفًا.

3. تجميع اللازانيا:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في صينية فرن، ضعي طبقة من صوص اللحم في الأسفل.

غطيها بطبقة من أوراق اللازانيا المسلوقة.

أضيفي طبقة من الصوص الأبيض، ثم طبقة من اللحم، ورشي جبن الموزاريلا.

كرري الطبقات حتى تنتهي المكونات، مع التأكد من أن الطبقة العلوية تكون مغطاة بالصوص الأبيض والجبن.

رشّي جبن البارميزان على الوجه.

ثم ضعيها في الفرن لمدة 25 دقيقة.

بعد ذلك، أزيلي ورق الألمنيوم واطبخي لمدة 10-15 دقيقة أخرى حتى يصبح الوجه ذهبيًا ومقرمشًا.

5. التقديم:

اتركي اللازانيا لتبرد قليلاً قبل تقطيعها لتسهل عليك عملية التقديم.

قدميها مع سلطة خضراء أو خبز الثوم حسب الرغبة.

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