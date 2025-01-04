أسهل طريقة لتحضير شوربة الطماطم اللذيذة.. على الطريقة المكسيكية

تعتبر شوربة الطماطم على الطريقة المكسيكية واحدة من الأطباق التقليدية الشهيرة في المطبخ المكسيكي، والتي تتميز بنكهتها الغنية والمميزة بفضل التوابل الحارة والمكونات الطازجة.

وتجمع شوربة الطماطم الطازجة، جميع التوابل اللذيذة، ومرق الدجاج أو الخضار لتعطيك طعمًا حارًا ومنعشًا في آن واحد، ويمكن أن تكون هذه الشوربة خيارًا مثاليًا في الأيام الباردة أو كمقبلات لوجبة رئيسية لذيذة.

طريقة تحضير شوربة الطماطم

في هذا التقرير، سنتعرف من خلال الموجز على كيفية تحضيرها بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، لتستمتعوا بتجربة الطهي المكسيكي في منزلكم.

مكونات شوبة الطماطم

6 حبات طماطم كبيرة

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 فلفل هالبينو (اختياري حسب الرغبة) مفروم

1 كوب مرق دجاج أو مرق خضار

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1/2 كوب كريمة حامضة (اختياري للتزيين)

أوراق كزبرة مفرومة للتزيين

شرائح ليمون (اختياري)

طريقة تحضير شوربة الطماطم

وتتلخص طريقة تحضير شوربة الطماطم في الآتي:

قطعي الطماطم إلى نصفين أو أرباع ثم ضعيها في قدر مع قليل من الماء واتركيها على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح لينة.

تحضير الخضروات:

في قدر آخر، سخني الزيت على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح طريًا وذهبيًا، ثم أضيفي الثوم والفلفل الهالبينو (إذا كنت تستخدمينه) وقلبي لمدة دقيقة أخرى.

وأضيفي الكمون والفلفل الحار والبابريكا المدخنة، وامزجيهم جيدًا مع البصل والثوم لمدة دقيقة لتفتيح النكهات.

بعد أن تصبح الطماطم لينة، أزيليها من الماء واهرسيها باستخدام محضر الطعام أو بالشوكة، ثم أضيفيها إلى القدر مع البصل والتوابل.

أضيفي مرق الدجاج أو الخضار إلى المكونات في القدر، واتركي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

واستخدمي الخلاط اليدوي أو محضر الطعام لفرم المكونات حتى تصبح ناعمة ومتمازجة، يمكنك إضافة المزيد من المرق إذا كنت تفضلين شوربة أكثر سيولة.

التقديم:

قدمي الشوربة ساخنة، وزينيها بالكريمة الحامضة، أوراق الكزبرة المفرومة، وشرائح الليمون إذا كنت تحبين.

نصائح:

إذا كنت تفضلين الشوربة أقل حدة، يمكنك تقليل كمية الفلفل الحار.

يمكنك إضافة مكعبات من الذرة أو الفاصوليا السوداء كإضافة لذيذة.

تمتعي بشوربة الطماطم المكسيكية الحارة والمنعشة!

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