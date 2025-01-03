طريقة سهلة وبسيطة لعمل سلطة الكول سلو.. تعرف عليها

تعد سلطة الكول سلو واحدة من أشهر السلطات التي تقدم في العديد من المناسبات، سواء كانت حفلات شواء، أو وجبات عائلية، أو حتى كطبق جانبي مع الوجبات الرئيسية.

تتميز هذه السلطة بمذاقها اللذيذ وقوامها المقرمش، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وفي السطور التالية سنستعرض طريقة سهلة ومبسطة لعمل سلطة الكول سلو، مع بعض النصائح لتحسين نكهتها.

مكونات سلطة الكول سلو



لإعداد سلطة كول سلو لعدد 4-6 أشخاص، ستحتاج إلى المكونات التالية:

- نصف رأس من الكرنب (الملفوف) الأبيض: يقطع إلى شرائح رفيعة.

- جزرتان متوسطتان: يبشران.

- نصف كوب من المايونيز: يفضل اختيار نوعية جيدة.

- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض: لإضافة الطعم الحامض.

- ملعقة كبيرة من السكر: لتوازن النكهات.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح: حسب الذوق.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود: لإضافة لمسة من النكهة.

- اختياري: يمكن إضافة مكونات أخرى مثل التفاح المقطع أو الزبيب لمزيد من النكهة.

خطوات التحضير الكلو سو

تحضير الخضروات

- ابدأ بتقطيع الكرنب إلى شرائح رفيعة، ثم ضعه في وعاء كبير.

- ابشر الجزر وأضفه إلى وعاء الكرنب.

إعداد الصلصة

- في وعاء آخر، اخلط المايونيز مع الخل والسكر والملح والفلفل الأسود، يمكنك استخدام خفاقة أو ملعقة لتحريك المكونات جيداً حتى تتجانس.

دمج المكونات

- بعد إعداد الصلصة، قم بصبها فوق مزيج الكرنب والجزر، اخلط المكونات بلطف حتى تتغطى جميع الخضروات بالصلصة.

التبريد

- يفضل ترك السلطة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل التقديم، هذا سيسمح لـ flavors أن تتداخل، مما يجعل السلطة أكثر طعماً.

نصائح لتحسين نكهة الكول سلو

- التوازن بين النكهات - إضافة البروتين اضافة التوابل.

فوائد سلطة الكول سلو



سلطة الكول سلو تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، الكرنب والجزر مليئين بالفيتامينات والألياف، مما يساعد في تعزيز صحة الجهازالهضمي، بالإضافة إلى ذلك، استخدام المايونيز في الصلصة يضيف بعض الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.

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