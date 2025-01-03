تعرف على طريقة عمل كريم كراميل بالقشطة.. تحضير حلاوة مثالية

كريم كراميل هو واحد من أشهى الحلويات التي يعشقها الكثيرون حول العالم، ويعتبر من الأطباق الكلاسيكية التي تقدم في المناسبات والاحتفالات.

ولكن هناك طريقة مميزة لتحضير كريم كرامل تضيف له طعماً خاصاً، وهي إضافة القشطة، وفي السطور ، سنتناول طريقة عمل كريم كراميل بالقشطة بالتفصيل، حيث نقدم لك وصفة سهلة ونتائج رائعة.

طريقة عمل كريم كراميل بالقشطة



ولتحضير كريم كراميل بالقشطة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

لتحضير الكراميل:

- 1 كوب سكر

- 1/4 كوب ماء

لتحضير الكريمة:

- 4 بيضات

- 1 علبة قشطة (حوالي 170 غرام)

- 2 كوب حليب

- 1/2 كوب سكر (للكريمة)

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات عمل كريم كراميل بالقشطة



إعداد الكراميل:

- في قدر على نار متوسطة، ضع السكر والماء. حرك المزيج بلطف حتى يبدأ السكر بالذوبان.

- بعد أن يذوب السكر، اتركه يغلي دون التحريك حتى يتحول لونه إلى ذهبي.

- بمجرد أن يصبح الكراميل باللون المثالي، اسكبه بسرعة في قاع قوالب الكريم كراميل، ثم اتركه ليبرد ويتصلب.



إعداد الكريمة:

- في وعاء كبير، اخفق البيض مع السكر حتى يصبح المزيج هشاً.

- أضف القشطة والفانيليا، واستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات جيداً.

- سخن الحليب في قدر آخر حتى يصبح دافئاً، ثم أضف الحليب تدريجياً إلى مزيج البيض والقشطة مع الخفق المستمر.



الخبز:

- صب مزيج الكريمة على الكراميل في القوالب.

- ضع القوالب في صينية عميقة، ثم املأ الصينية بالماء الساخن حتى يصل إلى نصف ارتفاع القوالب.

- ضع الصينية في فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.



التقديم:

- بعد انقضاء الوقت، اترك الكريم كراميل ليبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم ضعه في الثلاجة لمدة عدة ساعات.

- عند التقديم، قم بقلب القوالب على أطباق، وسيظهر الكراميل على السطح مع القشطة الكريمية.





نصائح إضافية لـ كريم كراميل

- يمكنك إضافة نكهة أخرى مثل البرتقال أو الليمون لتحسين الطعم.

- تأكد من أن مكونات الكريمة تكون في درجة حرارة الغرفة للحصول على قوام أفضل.

- يفضل استخدام قوالب فردية لتسهيل عملية التقديم.



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