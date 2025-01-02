طريقة عمل حلوى أم علي الشهية واللذيذة..وصفة مميزة

تعتبر حلوى أم علي من أشهر وأشهى حلويات المطبخ المصري، التي يعشقها العديد وذلك لمذاقها اللذيذ، حيث تُعد من الوصفات سهلة وسريعة التحضير التي بالإمكان لربة المنزل إعدادها بمكونات بسيطة ومتواجدة في كل منزل.. لذا سوف يعرض لكم الموجز في التقرير التالي أسهل طريقة لعمل حلوى أم علي بتكلفة على قد الإيد، وذلك بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج على قد الأيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.

حلوى أم علي الشهية واللذيذة

طريقة عمل حلوى أم علي اللذيذة على نهج الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير الوصفة:

نصف عبوة من عجينة الجلاش الجاهزة.

لتر حليب سائل مغلي ومُحلّى بالسكر.

كوب مكسرات مشكلة مجروشة.

جوز الهند حسب الرغبة.

زبيب حسب الرغبة.

علبة قشطة صغيرة الحجم.

علبة كريمة خفق.

للتزيين: رشة من سكر البودرة.

خطوات تحضير حلوى أم علي الشهية:

-أولا قومي بتكسير العجينة في قالب، وادخليها إلى فرن مفتوح مسبقًا من أجل تحميصها.

-ثم ضعي المكسرات والزبيب وجوز الهند فوق القالب.

-وبعدها ضعي القشطة مع الحليب الساخن في وعاء، واخلطيهم حتى تذوب القشطة.

-وبعد ذلك اسكبي الخليط فوق العجينة.

-وضعي الكريمة المخفوقة على الوجه.

-والآن قومي بإذابة السكر البودرة ثم ادخلي قالب أم على إلى الفرن مرة أخرى.

-وأخيراً ضعي القلب تحت الشواية لمدة 10 دقائق، وقدمي أم علي ساخنة.

طريقة عمل حلوى أم علي بالعيش التوست

مقادير الوصفة:

كيس من خبز التوست.

50 جراماً من الزبدة.

2 كوب من المكسرات.

2 ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

1/2 من السكر.

2 ملعقة من الفانيلا السائلة.

5 أكواب من الحليب السائل.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة لتلميع الوجه.

خطوات تحضير حلوى أم علي بالعيش التوست اللذيذة:

-في البداية ضعي قطع التوست على لوح تقطيع وتخلصي من الحواف باستخدام سكين.

-ثم أحضري صينية بايركس ورصي قطع التوست في قعرها.

-وبعدها ضعي الحليب، والفانيلا، والزبدة، والسكر في قدر على النار حتى يغلي، ثم صبيه فوق التوست.

-وبعد ذلك وزعي القرفة على الوجه، ثم ضعي المكسرات.

-وفي هذه الخطوة ذوبي ملعقة الزبدة ووزعيها فوق المكسرات.

-والآن ادخلي صينية البايركس إلى الفرن الساخن واتركيها مدة 10 دقائق حتى يصبح لونها ذهبي، ثم قديمها ساخنة.

طريقة عمل طاجن أم علي

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