طريقة عمل كيكة السينابون بنكهة القرفة.. وصفة شتوية بامتياز

كيكة السينابون بنكهة القرفة هي واحدة من أشهى الوصفات التي تجمع بين الطعم المميز وسهولة التحضير، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي الحلويات من الكبار والصغار في جميع المناسبات، وبشكل خاص في فصل الشتاء.

ويقدم الموجز لكِ في هذا التقرير خطوات التحضير والمكونات بأسلوب مبسط للحصول على نتيجة مثالية.

المكونات الأساسية لتحضير كيكة السينابون

لتحضير كيكة السينابون، اتبعي الخطوات الآتية..

3 أكواب من الدقيق.

كيس من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر.

كوب إلا ربع من اللبن.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل.

4 بيضات.

كوب من الزبدة (أو خليط من الزيت والزبدة).

لتحضير حشوة كيكة السينابون، اتبع الخطوات التالية..

2 ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من السكر البني (أو السكر الأبيض).

لتحضير الصوص:

نصف كوب من الجبنة الكريمية.

نصف كوب من كريمة الخفق.

نصف كوب من سكر البودرة.

صوص شوكولاتة أو كراميل (اختياري للتزيين).

طريقة تحضير الحشوة والصوص

تحضير الحشوة:

اخلطي القرفة مع ملعقة الدقيق والكاكاو والسكر جيدًا حتى تتجانس المكونات.

تحضير الصوص:

اخفقي الجبنة الكريمية باستخدام المضرب الكهربائي حتى تصبح ناعمة.

أضيفي كريمة الخفق وسكر البودرة تدريجيًا، مع الاستمرار في الخفق حتى يتكون مزيج كريمي ناعم.

ضعي الصوص جانبًا لاستخدامه لاحقًا في التزيين.

ويستعرض موقع الموجز، خطوات تحضير كيك السينابون، في السطور التالية..

تحضير الخليط الأساسي:

في وعاء الخلاط، اخفقي البيض مع الفانيليا والخل والسكر حتى يصبح الخليط هشًا وكريميًا.

أضيفي اللبن والزبدة تدريجيًا، واستمرّي في الخفق حتى تمتزج المكونات تمامًا.

إعداد المكونات الجافة:

كيكة السينابون

في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر جيدًا.

دمج الخليط:

أضيفي الخليط السائل تدريجيًا إلى المكونات الجافة، مع التقليب المستمر للحصول على خليط متجانس.

تحضير الصينية:

ادهني صينية الخبز بالسمن واسكبي نصف كمية الخليط فيها.

وزّعي الحشوة بالتساوي فوق الخليط.

أضيفي باقي الخليط فوق الحشوة.

الخبز:

سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

اخبزي الكيك لمدة 40 دقيقة تقريبًا أو حتى تنضج تمامًا.

التزيين والتقديم:

بعد أن تبرد الكيكة، زينيها بالصوص المعد مسبقًا وصوص الشوكولاتة أو الكراميل حسب الرغبة.

نصائح للحصول على كيك مثالي

احرصي على خلط المكونات الجافة والسائلة جيدًا للحصول على خليط متجانس.

تأكدي من تسخين الفرن مسبقًا للحصول على كيك ناضج ومتساوي.

يمكن إضافة لمسة شخصية عبر استخدام المكسرات أو الفواكه المجففة مع الحشوة.

قدمي كيك السينابون لعائلتك واستمتعي معهم بمذاق لا يُقاوم

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