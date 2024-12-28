طريقة عمل كبدة الدجاج بالتوابل والليمون .. كبدة بالقرفة

تعتبر كبدة الدجاج بالتوابل والليمون واحدة من الأطباق الشهية التي تتميز بنكهتها الغنية وفوائدها الغذائية العالية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا على مائدة الطعام، لذا يجمع هذا الطبق بين الطراوة المميزة لكبدة الدجاج والتوابل العطرية التي تضيف عمقًا ونكهة مميزة، إلى جانب اللمسة المنعشة لعصير الليمون الذي يُضفي توازنًا لذيذًا على المذاق.

وبالتالي تعد كبدة الدجاج بالتوابل والليمون طبق شهي وسريع وسهل التحضير، حيث يتميز بطعمه الفريد ونكهته القوية، لذا إليكِ فيما يلي من الموجز طريقة تحضير وصفات الكبدة اللذيذة بأبسط الطرق.

طريقة عمل كبدة الدجاج

طريقة عمل كبدة الدجاج بالتوابل والليمون

مقادير الوصفة:

- نصف كيلو من كبدة الدجاج (مقطعة مكعبات ومغسولة جيداً).

- 1 حبة من البصل (متوسط الحجم / مفروم).

- فصّان من الثوم (مفروم).

- قرن من الفلفل الأخضر الحار (مفروم / حسب الرغبة).

- 1 حبة من عصير الليمون.

- ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

- رشّه ملح.

- رشّه من الفلفل الأسود.

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

خطوات تحضير الكبدة بالتوابل والليمون:

-أولا في وعاء، ضعي الكبدة وأضيفي إليها البصل، والثوم، والفلفل الحار، ثم التوابل، والملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون.

-وبعدها قلبي المكونات جيداً حتى تتجانس التتبيلة مع الكبدة.

-ثم اتركي الكبدة تتبل لمدة 30 دقيقة على الأقل.

-وبعد ذلك سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

-وأيضاً ضعي قطع الكبدة المتبلة في المقلاة واتركيها حتى تتحمر وتنضج من كافة الجوانب.

-وقلبي الكبدة بين الحين والآخر حتى تنضج بالتساوي.

-وأخيراً قدمي الكبدة ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز وسلطة الطحينة وبالهناء والشفاء.

إليكم طريقة أخرى لعمل كبدة الدجاج بالقرفة

مقادير الوصفة:

كيلوغرام من سودة (كبد) الدجاج ثلاثة فصوص من الثوم المطحون.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ربع كوب من زيت النباتي.

ثلاث ملاعق من دبس الرمان.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير كبدة الدجاج بالقرفة بالتفصيل:

-في البداية قومي بغسل السودة وتنظيفها وتصفيتها من الماء وتركها جانبًا.

-ثم ضعي الزيت في مقلاة ورفعها على نار متوسطة حتى يسخن.

-وبعدها إضافة الثوم إلى الزيت والقلي قليلًا.

-وبعد ذلك إضافة السودة إلى المقلاة والتقليب بعناية حتى لا تتفتت.

-وأيضاً اتركي السودة على نار مرتفعة حتى تتماسك.

-والآن قومي بإضافة دبس الرمان، والخل، والقرفة، وعصير الليمون والتقليب جيدًا.

-وفي هذه الخطوة قومي بالتتبيل بالملح.

-وأخيراً اسكبي سودة الدجاج في طبق التقديم وتقديمها وبالصحة والعافية.

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