أكلة الأميرة النائمة..طريقة عمل فطيرة التفاح

فطيرة التفاح.. يعشق الكثير من الأطفال والكبار أيضاً تناول الفطائر والمعجنات لمذاقها اللذيذ وطعمها المميز ولأنها أيضاً تكون خفيفة، لكن ربات المنازل دائماً ما يجدن صعوبة فى إعداد هذه الفطائر بالمنزل والحصول على نتيجة جيدة مثل فطائر الخباز ومطاعم الحلوى، وتعد فطيرة التفاح من أهم أنواع الفطائر التى تلقى قبولاً كبيراً لدى الأطفال والكبار وذلك نظراً لمذاق التفاح الشهى الذى يجعل منها فطيرة صحية ولذيذة تحتوى على قيمة غذائية ضخمة بالإضافة إلى المذاق الجيد، لذا سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير طريقة عمل فطيرة التفاح الشهية والفريدة.

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طريقة عمل فطيرة التفاح الشهية

مقادير الوصفة:

2 كوب ونصف دقيق.

كوب زبدة.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

6 ملاعق كبيرة ماء مثلج.

6 حبات تفاح أخضر.

ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب سكر أبيض.

كوب إلا ربع كوب سكر بني.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

رشة جوزة الطيب.

عصير ليمونة.

3 ملاعق كبيرة نشا.

بيضة.

ملعقة حليب.

فانيليا.

سكر.

خطوات تحضير فطيرة التفاح اللذيذة من الألف للياء:

-أولا سخني الفرن على 220 درجة مئوية.

-وبعدها قومي بتحضير حشوة التفاح وهي: في وعاء صغير، امزجي السكر البني والقرفة وجوزة الطيب والملح.

-ثم في وعاء كبير، ضعي شرائح التفاح، وأضيفي مزيج السكر، وقلبي جيدًا.

-وبعد ذلك قومي بتحضير الفطيرة: حيث اخلطي الدقيق والملح والسكر في وعاء كبير.

-وأيضاً أضيفي الزبدة الباردة المقطعة إلى مكعبات، وامزجيها بأطراف أصابعك حتى تصبح خليطًا متفتتًا.

-والآن أضيفي الماء المثلج تدريجيًا، واعجني حتى تتشكل عجينة متماسكة.

-وفي هذه الخطوة قسمي العجينة إلى نصفين، وغطي كل نصف بغلاف بلاستيكي، واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

-وقومي بفرد نصف العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، وضعيها في صينية مناسبة مدهونة بالزبدة.

-ووزعي حشوة التفاح بالتساوي على العجينة.

-وقومي بفرد النصف الأخر من العجينة، وغطي بها الحشوة، واضغطي على الأطراف لإغلاقها.

-ثم زيني الفطيرة

-وبعد ذلك اخفقي البيضة مع الحليب والفانيليا والسكر.

-وبعدها ادهني وجه الفطيرة بخليط البيض.

-وضعي الفطيرة في الفرن لمدة 40-50 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون.

-وأخيراً قدمي الفطيرة ساخنة أو باردة مع الآيس كريم أو القشطة أو كوب من القهوة أو العصير الطبيعي على حسب الرغبة.

فطيرة التفاح الشهية

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