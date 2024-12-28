طريقة عمل تارت الفراولة المميز والشهية.. «هتاكلو صوابعكم وراه»

طريقة عمل تارت الفراولة.. يعد التارت من الأكلات والمعجنات المميزة والشهية التي تستخدم كا وصفة مالحة وحلوة أيضاً، ويعشقها الكثير من الكبار قبل الصغار لأنها مختلف لذيذ المذاق.

ولذالك، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير طريقة عمل التارت وخاصة تارت الفراولة بالمنزل بالخطوات التفصيلية.

طريقة عمل تارت الفراولة

طريقة عمل تارت الفراولة

طريقة عمل تارت الفراولة الشهي

وتتلخص طريقة عمل تارت الفراولة في الآتي:

مقادير الوصفة:

ثلاثة أكواب من الدقيق. رشة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من الزبدة اللينة.

كوب من السكر البودرة.

بيضتان كبيرتان.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ملعقة صغيرة من برش الليمون، أو البرتقال

ثلاثة أكواب من الحليب.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من السكر.

صفار بيضتين.

بيضتان كبيرتان.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ملعقة صغيرة من برش الليمون، أو البرتقال.

علبة من الفراولة.

ربع كوب من مربى المشمش المصفى

خطوات تحضير تارت الفراولة بالمنزل بالتفصيل:

-أولا لتحضير الحشوة قومي بوضع كوبين ونصف من الحليب في قدر متوسط الحجم سميك القاعدة على نار هادئة، واتركيه حتى يغلي.

-ثم ضعي الحليب المتبقي في وعاء كبير، ثمّ قومي بإضافة النشا، والسكر، وصفار البيض، والبيض، والفانيلا، والبرش، والتقليب جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

-وبعد ذلك صبي الحليب المغلي على خليط النشا، مع مراعاة التقليب بسرعة حتى تختلط المواد معًا.

-وبعدها إعادة الخليط إلى القدر على نار متوسطة مع التقليب بهدوء حتى الحصول على قوام كريمي متماسك.

-والآن قومي بتصفية الخليط في طبق عميق، وتغطيته بالنايلون، ووضعه في الثلاجة حتى يبرد تمامًا.

-وفي هذه الخطوة قومي بنخل الدقيق، والملح، والقرفة في طبق عميق، أو على ورق زبدة، واتركيه جانبًا.

-وضع أيضاً الزبدة والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي، وقومي بتشغيل المضرب الشبكي على سرعة متوسطة كي يتشكّل قوام كريمي.

-وقومي بإضافة البيض، والفانيلا، والبرش، وتشغيل الخلاط حتى يختفي البيض.

-وأضيفي خليط الدقيق، وتشغيل مضرب التقليب على سرعة متوسطة حتى الحصول على عجينة مفتتة تقريبًا.

-وقومي بنقل العجينة إلى سطح العمل عقب رشه بالقليل من الدقيق، وعجنها من أربع إلى خمس مرات حتى يُصبح قوامها ناعمًا.

-ثم قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، ووضعها في قوالب التارت، بحيث تغطّي القاع والجوانب جيداً، ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

-وقومي بصنع بعض الثقوب في العجينة بواسطة عود خشبي، أو شوكة صغيرة.

-وبعدها ضعي قطعة صغيرة من ورق الزبدة في كل قالب، وحوالي ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من حبوب الفاصوليا الجافة.

-وبعد ذلك قومي بتسخين الفرن على حرارة 190 درجة مئوية عقب تثبيت الرف الأوسط، ووضع القوالب على صينية، وإدخالها الفرن لمدة تتراوح من ثماني إلى عشر دقائق، أو حتى تصبح ذهبية اللون.

-وفي هذه الخطوة قومي بنقل القوالب على شبك معدني لبضع دقائق، ثمّ إخراج العجينة منها، وتركها على الشبك حتى تبرد تمامًا.

-وأخيراً قومي بتوزيع الحشوة على التارت، وتزيينها بالفراولة، ثمّ دهن المربى على الفراولة بواسطة فرشاة، ونقلها إلى الثلاجة حتى تبرد تمامًا قبل تقديمها وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل تارت الفراولة

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