طريقة عمل أكلة الريزوتو الإيطالية الشهية والفريدة

تعد طريقة عمل الريزوتو الإيطالي بالوصفة الأصلية من أسهل الأكلات الإيطالية المميزة، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة، فإذا كنتي من محبي عمل الأكلات السريعة والسهلة والعالمية وتفضلين المطبخ الغربي فعليك بتحضير هذه الوصفة وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار كثيراً، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية طريقة عمل الريزوتو الإيطالي اللذيذ.

وجبة الريزوتو الإيطالي الشهية

طريقة عمل الريزوتو الإيطالي الشهي والمفيد

مقادير الوصفة:

2 كوب قطع دجاج مشوية مبشورة.

900 غرام مرق دجاج.

½1 كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة جبن بارميزان مبشور.

½1 كوب أرز قصير الحبة.

227 غرام فطر صغير مقطع شرائح.

½ كوب مرق دجاج.

حبة بصل صغيرة مفرومة.

4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

½ ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

خطوات تحضير الريزوتو الإيطالي بالتفصيل:

في البداية أحضري قدر كبير، وأضيفي المرق والماء، وضعيهما على النار على درجة حرارة منخفضة.

وبعدها أحضري قدر آخر، وسخني ملعقتين من الزبدة على النار، ثم قومي بإضافة الزيت والفطر والبصل، وقلبهم جيدًا.

وبعد ذلك قلّبي المكونات مدّة 6-8 دقائق، ثم أضيفي الأرز، وقومي بتقليب المكونات من 2-3 دقيقة.

والآن أضيفي نصف كوب مرق الدجاج وعصير الليمون، وقللي درجة الحرارة، واطهي الخليط على نار هادئة.

وفي هذه الخطوة أضيفي خليط المرق مع الماء الساخن تدريجيًّا، بحيث تتم إضافة نصف كوب كل مرة.

وقومي بطهي المكونات مع التقليب حتى يتم امتصاص المرق ويصبح الأرز طريًّا.

وقومي بإضافة قطع الدجاج والجبن والبقدونس والملح والفلفل والزبدة المتبقية.

واتركي المكونات على النار قليلًا مع تقليبها حتى تنضج جيداً.

وأخيراً اسكبي الريزوتو في طبق مناسب للتقديم، وقدّمه ساخنًا.

نصائح غذائية مهمة بشأن هذه الوجبة

تعتبر المكونات المستخدمة في طريقة عمل الريزوتو بالمشروم والدجاج صحية فالفطر يعتبر مصدرًا غنيًّا بالمغذيات ومضادات الأكسدة والألياف والبروتين التي تساعد على الحفاظ على مناعة وصحة الجسم ووقايته من الأمراض.

واحرصي على تناول الوصفة كطبق رئيسي صحي بدلًا من تناولها كطبق جانبي، وبإمكانك أيضاً تناول طبقًا من السلطة بجانبها أو من الشوربة الصحية كالخضروات أو الحبوب الكاملة لزيادة معدل الشبع وضبط الشهية.

طريقة عمل الريزوتو الإيطالي اللذيذ

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