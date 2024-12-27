زي المطاعم.. أسهل طريقة لعمل الكفتة بالطحينة بأبسط الخطوات

الكفتة بالطحينة.. تعتبر من الأطباق الشهيرة في المطبخ العربي، فهي تقدم بأشكال مختلفة، لكن عندما يتم دمجها مع الطحينة، تتحول إلى طبق لذيذ لا يقاوم.

كما أن الكفتة بالطحينة هي من الأطباق التي تجمع بين المذاق اللذيذ والمكونات الصحية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتقديمها بالعزائم.

وخلال السطور التالية يستعرض لكم الموجز أسهل طريقة لعمل الكفتة بالطحينة بأبسط الخطوات.

أسهل طريقة لعمل الكفتة بالطحينة بأبسط الخطوات

مكونات الكفتة بالطحينة

500 جرام لحم مفروم (يفضل أن يكون مزيجًا من اللحم الضأن والبقر).

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مفروم.

1 بيضة.

1/4 كوب بقدونس مفروم.

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة.

1/4 كوب فتات خبز أو بقسماط.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (اختياري).

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل حلو (اختياري).

مكونات الصلصة (الطحينة):

1/2 كوب طحينة.

1/4 كوب عصير ليمون.

1/4 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 فص ثوم مهروس.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة كمون.

رشة فلفل أسود.

أسهل طريقة لعمل الكفتة بالطحينة

طريقة تحضير الكفتة بالطحينة

1- تحضير الكفتة: في وعاء كبير، امزجي اللحم المفروم مع البصل المفروم والثوم والبهارات (ملح، فلفل أسود، كمون، بهارات مشكلة) وكذلك البيضة.

أضيفي الفتات أو البقسماط إلى المكونات واعجني جيدًا حتى تتماسك، أضيفي البقدونس والكزبرة وامزجيها مع المكونات حتى تتوزع بشكل متساوٍ، بعد أن يصبح الخليط جاهزًا، قومي بتشكيل الكفتة إلى كرات صغيرة أو أصابع حسب الرغبة.

2- قلي الكفتة: سخني القليل من الزيت في مقلاة على نار متوسطة، قومي بقلي الكفتة في الزيت حتى تتحمر من جميع الجهات وتصبح ذهبية اللون. تأكدي من أن الكفتة نضجت بالكامل.

ويمكنك أيضًا شوي الكفتة في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15-20 دقيقة إذا كنتِ تفضلين طريقة صحية أكثر.

3- تحضير صلصة الطحينة: في وعاء صغير، امزجي الطحينة مع عصير الليمون، الماء، زيت الزيتون، والثوم المهروس.

أضيفي الملح والكمون والفلفل الأسود وامزجي جيدًا حتى تحصلين على صلصة ناعمة ومتجانسة، إذا كانت الصلصة سميكة جدًا، يمكنك إضافة مزيد من الماء الدافئ حتى تحصلين على القوام المرغوب.

4- تقديم الكفتة بالطحينة: ضعي الكفتة في طبق التقديم ثم اسكبي فوقها صلصة الطحينة، يمكن تزيين الطبق بالبقدونس المفروم أو شرائح الليمون لإضافة لمسة جمالية.



اقرأ أيضاً:

تعرف على طريقة عمل كفتة الفراخ فى البيت.. وصفة سهلة ولذيذة

طريقة عمل كفتة داود باشا في المنزل.. طبق أصيل بطعم لا يُنسى