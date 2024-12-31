الويدجز والهاش براونز.. وصفات مختلفة لتحضير البطاطس

وصفات البطاطس.. يعشق الكثير من الأطفال والكبار أيضاً البطاطس بكافة أنواعها لأنها شهية وخفيفة وسهلة وسريعة التحضير ويستطيع أي أحد عملها بدون أن يكون شيف ماهر، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير وصفتين لتحضير البطاطس في المنزل.

طريقة عمل بطاطس ويدجز

طريقة عمل البطاطس الويدجز الشهية

مقادير الوصفة:

كمية من البطاطس "حسب العدد"

نصف كوب من الزيت

ملح

فلفل

بابريكا

ثوم مفروم

زعتر

كركم

بهارات

رشه نعناع ناشف "اختيارى"

بقدونس مفروم للتزين

خطوات تحضير بطاطس الويدجز اللذيذة:

أولا يتم غسل البطاطس جيداً.

ثم يتم تقطيع البطاطس على شكل أجنحة دون أن يتم تقشيرها.

وبعدها يتم خلط المكونات السالف ذكرها سوياً، ثم نضيف إليها البطاطس، ونتركهما سوياً كي تتشرب البطاطس من التتبيلة.

وبعد ذلك نقوم برص البطاطس فى قالب من البايركس عقب أن نضع فيه ورقة زبدة، أو صينيه تيفال "اختيارى".

ونقوم بإدخالها الفرن لمدة نصف ساعة.

وأيضاً يتم تزيينها بالبقدونس قبل تقديمها لأسرتك.

ثانياً طريقة عمل بطاطس الهاش براونز الشهية

مقادير الوصفة:

حبّتان من البطاطس المُقشَّرتان

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة النقيّة

رشة من مسحوق الشطّة

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملح

فلفل أسود حسب الرغبة

خطوات تحضير بطاطس الهاش براونز اللذيذة:

في البداية نُقطَّع البطاطس، ونضعها في وعاء كبير مملوء بالماءِ البارد.

ثم نُحرّك البطاطس مع الماء إلى أن يُصبحَ لونُهُا ضبابيّاً، ونقوم بتصفّية البطاطس من الماء، ونغمرها مرَّةً أخرى بالماءِ البارد، ونُكرّر ذات العمليّة وذلك حتى نتخلص من النشا الزائد من البطاطس.

وبعد ذلك نُجفّف البطاطس من الماء من خلال استخدام ورق النَّشَّاف، ونعصرها لنتخلَّص من الماء الزائد.

وبعدها نُسخّن الزُبدة في مِقلاة كبيرة غير قابلة للإلتصاق على النار بحرارةٍ متوسِطة، ونُضيف لها البطاطس، ونُبهّرها بالتَّوابل جيداً.

والآن نطهو البطاطس لمُدَّة خمس دقائق إلى أن تُصبحَ بُنيّةً من الأسفل، ونستمّر في ذلك مع التقليب المستمر حتى تُصبح بُنيّة من كافّةِ الجهات.

البطاطس الهاش براونز

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