وصفات آسيوية.. طريقة عمل مكرونة الرامن اليابانية ومكرونة الراميون الكورية

يعشق الكثير من الأطفال والكبار المكرونة بكافة أنواعها وخاصة الوصفات المميزة منها مثل المكرونة الغربية وخاصة الأنواع الآسيوية، ولأنها باهظة الثمن سوف يعرض لكم الموجز في هذا التقرير طريقة عمل مكرونة الرامن اليابانية ومكرونة الراميون الكورية.

طريقة عمل مكرونة الرامن اليابانية

طريقة عمل مكرونة الرامن الياباني

مقادير الوصفة:

- شرائح الدجاج

- حزمة من البصل الأخضر

- 4 فصوص ثوم

- 1 حبة (شرائح) من الزنجبيل

- ملعقة ملح

- ملعقتان من الصويا صوص

- 1 حبة من البيض (مسلوق)

- ملعقتان من زيت السمسم

- حزمة من المكرونة الاسباجتي

- 3 أكواب من الماء

خطوات تحضير مكرونة الرامن الياباني بالتفصيل:

1- أولا في قدر كبير يضاف (البصل الأخصر والدجاج والثوم والزنجبيل ) ويترك على نار متوسطة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

2- وبعد الاستواء يرفع الدجاج من المرق ويصفى المرق جيداً من الزنجبيل والثوم والبصل الأخضر.

3- وبعدها في نفس القدر يوضع الحساء مرة أخرى ويضاف إليه زيت السمسم وصلصة الصويا والملح ويترك لمدة 10 دقائق على نار هادئة.

4- وبعد ذلك في قدر آخر تسلق المكرونة وتصفى.

5- ثم في طبق التقديم يوضع القليل من الحساء والمكرونه ويرص فوقها البيض المسلوق والدجاج ويزين ببعض البصل الأخضر المقطع إلى شرائح وتقدم.

طريقة عمل مكرونة الراميون الكورية

طريقة عمل مكرونة الراميون الكوري

مقادير الوصفة:

- كيس نودلز.

- طماطم.

- فلفل ألوان.

- بصل وثوم.

- جزر.

- تونة أو جمبري.

- صلصة الصويا (صويا صوص).

- ملعقة خل.

- ملعقة زيت سمسم.

- ملح وفلفل وشطة.

خطوات تحضير مكرونة الراميون الكورية

في البداية نقوم بسلق المكرونة وتصفى وتترك جانبا.

وبعدها تقطع كل من الطماطم، الفلفل، البصل، الثوم إلى مكعبات صغيرة.

وبعد ذلك يقطع الجزر إلى شرائح طولية.

ثم يوضع القليل من الزيت ليسخن على النار، ثم يضاف إليه البصل والثوم.

والآن يقلب البصل والثوم حتى

يصل لونه إلى الأصفر الذهبي.

وفي هذه الخطوة يضاف إليهما الطماطم، الفلفل الألوان والجزر.

وأيضاً تترك الخضروات على النار قليلاً حتى تتدبل، ثم تضاف صلصلة الصويا البني.

ويضاف الجمبري أو التونة إلى الخضروات والصلصة السوداء.

وتتم إضافة المكرونة النودلز إلى الوصفة وتقلب جيداً.

ثم نضيف الصويا صوص مرة أخرى، ومنها الملح، الفلفل، الشطة وملعقة من الخل أيضاً.

وبعد ذلك تقلب المكونات وتترك على النار لمدة 25 دقيقة جيداً.

وبعدها تتميز هذه المكرونة باللون الأسود وتعرف بإسم ” المكرونة السوداء ” وذلك من أجل احتوائها على الصويا صوص.

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