طريقة عمل المكرونة بالصلصة.. طرق مختلفة لإعداد الصلصة

تعد المكرونة بصلصة الطماطم من أسهل وأسرع الوجبات اللذيذة والفريدة كما أنها أيضاً صحية، ولكن في ظل ارتفاع الأسعار تشرع ربات البيوت في البحث عن أفضل أنواع المكرونة، لذا نقدم لكم في هذا التقرير من الموجز أسهل وأسرع طريقة لعمل المكرونة بصلصة الطماطم.

المكرونة بالصلصة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

كيس مكرونة 500 جرام

حبة كبيرة طماطم مقشرة و مقطعة مكعبات

3 ملاعق من معجون الطماطم

3 ملاعق زيت يتون أو زيت نباتي حسب الرغبة

فص ثوم مهروس، ويمكن إضافة الميد حسب الرغبة

بصلة صغيرة مفررومة

ملعقة ملح

ملعقة فلفل أسود

مرقة دجاج

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خطوات تحضير المكرونة بالصلصة

أولا في قدر عميق ضعي الزيت، البصل، الثوم، والفلفل، ثم ضعي القدر على نار متوسطة.

وبعدها قلبي البصل حتى أن تتصاعد رائحة الثوم.

وبعد ذلك أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم، وقلبي لمدة ٥ دقائق إلى أن تلين تماماً.

ثم أضيفي المرق، وضعي الطماطم تطهى مع المرق لمدة ١٠ دقائق.

والآن أضيفي المكرونة، و ضعي المكرونة تطهى على نار متوسطة لمدة ١٠ دقائق أو حتى أن تنضج تماماً.

وبإمكانك استخدام نوع وشكل المكرونة التي تفضلينها.

وفي طبق تقديم واسع أسكبي المكرونة وقدميها مع بانية وشيبسي.

طريقة مميزة لعمل صلصة المكرونة

مقادير الصلصة:

ليتر عصير طماطم مضروب به أيضاً ثمرة فلفل اخضر رومى أو حار حسب الرغبة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ربع موب خل أبيض

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل اسود

رشة بهارات

مكعب مرق حسب الرغبة

ملعقة صغيرة سكر

زيت

خطوات تحضير صلصلة المكرونة بالثوم

في البداية نحضر حلة على النار ونضيف لها الزيت ونشوح الثوم كي يصفر لونه، ثم نضيف له الخل ونقلب جيداً حتى يغلى الخليط.

ثم نقوم بصب عصير الطماطم عليهم ونترك الخليط يغلى جيداً لمدة 5 دقائق.

وبعد ذلك نضيف التوابل والسكر والملح ونغطى الحلة ونهديء النار ونتركها حتى تتسبك.

والآن نصبها على المكرونة المسلوقة وتقدم ساخنة.

ويمكن أيضاً عمل صلصة المكرونة بدون طماطم.

طريقة عمل صلصة المكرونة بدون طماطم

مقادير الصلصة:

ملاعق كبيرة معجون صلصة طماطم

كوب ماء

2 مكعب مرق

فلفل أسود

بهارات

رشة سكر

رشة خل

3 فصوص ثوم مفروم

خطوات تحضير صلصة المكرونة بدون طماطم

أولا نحضر حلة ونضعها على النار ونقوم بإضافة الزيت ونشوح الثوم، ثم نضيف لها الخل.

وبعدها مباشرة نضيف صلصة الطماطم ونقلب ثم نضيف الماء وذلك أثناء الغليان.

وبعد ذلك نضيف التوابل المذكورة والسكر ونهدىء النار ونغطى الحلة، حتى تتسبك الصلصة.

وأخيراً نصبها فوق المكرونة المسلوقة وتقدم ساخنة.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

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