طريقة عمل هوت شوكليت في البيت أحلى من المحلات.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل هوت شوكليت، يعتبر الهوت شوكليت من المشروبات اللذيذة والمفضلة للكثير، وخاصة في الأيام الباردة لكونه يمنح الدفء للجسم ويمده بالطاقة.

طريقة عمل هوت شوكليت، ويقدم الموجز لكي في هذه السطور طريقة عمل هوت شوكليت في البيت أحلى من المحلات.

الهوت شوكليت

ما هي مكونات الهوت شوكليت؟

طريقة عمل هوت شوكليت في البيت، هناك عدد من المكونات التي يجب توفرها لديك لصنع كوب من الهوت شوكليت والمكونات هي:

كوب حليب.

ربع كوب بودرة كاكاو خام.

ربع كوب سكر ويمكن تغيير كمية السكر حسب الرغبة.

رشة ملح صغيرة جدًا.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

قطعة شوكولاتة مقطعة صغيرة أو مفرومة في الكبة.

كريمة مخفوقة.

طريقة تحضير الهوت شوكليت

احضري قدر صغير وضعي فيه السكر والحليب والكاكاو والفانيليا، ثم قومي بخفق المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

ضعي القدر على نار متوسطة وقومي بالتقليب المستمر حتى يصبح الخليط سميكًا، ثم ضعي قطعة الشيكولاتة.

اسكبي الهوت شوكليت في أكواب التقديم، وضيفي عليه الكريمة المخفوقة ورشة من مسحوق الكاكاو.

نصائح للحصول على مشروب هوت شوكليت مميز ومختلف

من الممكن استخدام المارشميلو في التزيين، ويمكنك أيضًا إضافة القليل من النشا لإعطاءه قوام أكثر تماسكًا.

من الممكن تجربة القرفة والزنجبيل للمشروب فقد يعطي مذاق أكثر تميزًا ونكهة مختلفة قليلًا.

ويشير خبراء التغذية إلى أن الهوت شوكليت إلى تحسين المزاج وتقليل التوتر بسبب الكاكاو الموجود في مكوناته.

كما يوصف الهوت شوكليت للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وبجانب ذلك يعزز صحة القلب.

يساعد الهوت شوكليت على زيادة القدرة على التركيز والتعليم، كما أنه مصدر قوي للطاقة.

ورغم الفوائد التي ذكرناها، ولكن دائمًا يجب أن يتناول الأشخاص أي من الأطعمة والمشروبات باعتدال دون المبالغة في تناوله أو الإكثار منه، وذلك لكون الإكثار من أي شيء مهما كانت فوائده قد يؤدي لنتيجة عكسية.

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