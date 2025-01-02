موفرة وفريدة.. طريقة عمل حلوى سد الحنك الشهية والعريقة

تعد طريقة عمل حلوى سد الحنك من أسهل وأسرع أنواع الحلويات، حيث أنها شهية وفريدة وغير مكلفة بالمرة، ولا يشترط من أن يقوم بإعدادها شيف ماهر لأنها في غاية البساطة، ولذلك سوف يقدم لكم الموجز في هذا التقرير طريقة عمل حلوى سد الحنك بأطعمة مختلفة.

حلوى سد الحنك اللذيذة

طريقة عمل حلوى سد الحنك اللذيذة والفريدة

مقادير الوصفة:

كوب دقيق

ربع كوب سمن

كوب ماء

كوب إلا ربع سكر

رشة فانيليا

خطوات تحضير حلوى سد الحنك الأصلية بالتفصيل:

-أولا نحمر الدقيق فى السمن فى مقلاة غير لاصقة حتى يحمر لون الدقيق قليلاً.

-ثم قومي بتذويب السكر فى الماء جيداً ونضيف إليه الفانيليا ونقلب جيداً لحين يختفى السكر تماماً.

-وبعد ذلك قومي بإضافة خليط الماء والسكر إلى الدقيق على النار تدريجياً وذلك مع التقليب حتى نحصل على عجين متجانس وناعم.

-وبعد ذلك ارفعي سد الحنك من على النار، واتركيه يهدأ قليلاً.

-وبعدها شكلي سد الحنك إلى كرات صغيرة ويقدم على حالته ساخنًا، ويمكن وضعه فى قوالب صغيرة وتقديمه ويؤكل بالملعقة حسب الرغبة.

-وأخيراً يمكنك أيضاً تزيينه بالمكسرات المجروشة وجوز الهند حسب الرغبة.

ثانياً طريقة عمل سد الحنك بالشوكولاتة:

مقادير الوصفة:

كوب دقيق

ربع كوب سمن

نصف كوب ماء

ربع كوب كاكاو خام

كوب إلا ربع سكر

خطوات تحضير حلوى سد الحنك الشهية والمميزة:

- في البداية نحضر مقلاة غير لاصقة على النار أو حلة عادية، ونذوب بها السمن.

- والآن نضيف الدقيق ونحمره جيداً.

- وفي هذه الخطوة نذوب الكاكاو والسكر معا فى الماء جيدا.

- وبعدها نضيف الماء بالسكر والكاكاو تدريجياً مع التقليب الجيد، حتى تتجانس المكونات.

- وبعد ذلك نستمر فى التقليب حتى ينضج سد الحنك ويصبح كتلة واحدة تشبه العجين.

- ثم نضعه فى طبق التقديم ونساوى سطحه ونزينه بالمكسرات المجروشة ويقدم ساخنا.

- وأيضاً يمكن عمله كرات صغيرة ورصه فى طبق التقديم ونرشه بالمكسرات المجروشة ويقدم أيضاً ساخنًا، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل حلوى سد الحنك

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