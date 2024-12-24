طريقة سحرية لـ بقلاوة مثالية.. إليكِ خطوات بسيطة ونتائج مثالية

تعتبر البقلاوة واحدة من أشهى الحلويات الشرقية وأكثرها شهرة، حيث تجمع بين القرمشة الرائعة والنكهة الغنية، إليكِ دليلاً سهلاً يقدمه الموجز في السطور التالية؛ لتحضيرها من العجين إلى التقديم.

أولاً: المكونات الأساسية لعجينة البقلاوة

تحضير عجينة البقلاوة يتطلب مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، يستعرضها الموجز، على النحو التالي..

3 أكواب من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة كبيرة من السمن

بيضة واحدة

ربع ملعقة صغيرة من ماء الزهر

كوب من الماء الدافئ

خطوات تحضير عجينة البقلاوة

1. إعداد الخليط الأساسي:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح جيدًا، أضيفي السمن والبيض وابدئي بالعجن مع إضافة ماء الزهر تدريجيًا.

2. العجن والتخمير:

استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة، غطها بمنشفة نظيفة واتركي البقلاوة ترتاح لمدة ساعة.

3. التقطيع والتشكيل:

قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم، على سطح مستوٍ مرشوش بالقليل من الدقيق، افردي كل كرة حتى تصبح بسماكة نصف سنتيمتر.

4. التبريد:

غلفي العجينة بأكياس بلاستيكية، وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة ونصف لضمان سهولة التعامل معها لاحقًا.

حشوة البقلاوة.. النكهة الغنية في كل طبقة

لتحضير الحشوة المثالية للبقلاوة، ستحتاجين إلى:

3 أكواب من اللوز المقشر والمجروش

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ثلث كوب من السكر

2 ملعقة كبيرة من الفستق الحلبي المجروش للتزيين

200 جرام من الزبدة اللينة

كيس من عجينة الجلاش الجاهزة (اختياري)

البقلاوة

طريقة تجميع البقلاوة وخبزها

1. تجهيز الصينية والفرن:

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني صينية الفرن بالقليل من الزبدة.

2. ترتيب الطبقات:

افردي أول طبقة من عجينة البقلاوة في الصينية وادهنيها بالزبدة، ثم أضيفي مزيج الحشوة (اللوز والسكر والقرفة) فوق الطبقة، كرري هذه العملية حتى تستخدمي نصف كمية العجينة.

3. تغطية الحشوة:

ضعي باقي العجينة فوق الحشوة مع دهن كل طبقة بالزبدة.

4. التقطيع والتزيين:

قسمي البقلاوة إلى مربعات أو مثلثات باستخدام سكين حاد، ثم رشي الفستق الحلبي المجروش على الوجه.

5. الخبز والتقديم:

اخبزي الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى تتحول إلى اللون الذهبي. بمجرد إخراجها، أضيفي الشربات الساخن مباشرة.

سر البقلاوة المثالية.. نصائح لضمان نجاحها

استخدمي الزبدة الطازجة لضمان القرمشة والنكهة.

لا تتعجلي في إعداد العجين؛ فترة الراحة تضفي عليها مرونة.

قدمي البقلاوة دافئة أو بدرجة حرارة الغرفة للحصول على أفضل مذاق.

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