طريقة عمل الكبسة الخليجية في المنزل بأسهل الطرق والمكونات

يعتبر طبق الكبسة من الأطباق التقليدية الشهيرة في العالم العربي، وبالأخص في دول الخليج، وتتميز بمذاقها الرائع ومكوناتها الغنية، وتعد خيارًا مثاليً التقديمه في المناسبات والاحتفالات.

في هذا المقال، يستعرض لكم الموجز طريقة عمل الكبسة بأسهل الطرق، مع تقديم نصائح لضمان نجاحها.

مكونات الكبسة الخليجية

- لحم: يمكن استخدام لحم الدجاج، أو لحم الضأن، أو اللحم البقري حسب الرغبة.

- أرز: يُفضل استخدام أرز البسمتي أو الأزر طويل الحبة.

- بصل: 2 حبة متوسطة مفرومة.

- طماطم: 2 حبة مفرومة.

- ثوم: 3 فصوص مفرومة.

- فلفل أخضر: 1 حبة مفرومة (اختياري).

- توابل الكبسة: ملعقة صغيرة من كل من:

- الكركم

- الكمون

- القرفة

- الفلفل الأسود

- الهيل

- ورق الغار

- زيت نباتي: 4 ملاعق كبيرة.

- ملح: حسب الذوق.

- ماء: 4 أكواب.

الكبسة

مكونات إضافية (اختيارية):

- زبيب: نصف كوب.

- لوز أو صنوبر: للتزيين.

- خضروات: مثل الجزر أو البازلاء.

خطوات تحضير الكبسة الخليجية

1. تحضير المكونات

- اغسلي الأرز جيدًا بالماء البارد ثم انقعيه في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة قبل الطهي.

- قطعي اللحم إلى قطع متوسطة الحجم.

2. تحمير البصل

- في وعاء كبير، سخني الزيت على نار متوسطة.

- أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافًا وذهبي اللون.

3. إضافة اللحم

- أضيفي قطع اللحم إلى الوعاء، وقلبيها حتى تتغير لونها.

- أضيفي الثوم وقلبي المكونات لمدة دقيقة.

4. إضافة الطماطم والتوابل

- أضيفي الطماطم المفرومة واستمري في التقليب حتى تذبل.

- أضيفي التوابل (الكركم، الكمون، القرفة، الفلفل الأسود، الهيل) وورق الغار وقلبي المكونات جيدًا.

5. الطهي

- أضيفي الماء إلى الوعاء، وارفعي الحرارة حتى يغلي.

- خففي الحرارة، وغطي الوعاء، واتركيه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج اللحم تمامًا.

الكبسة الخليجية

6. إضافة الأرز

- بعد نضج اللحم، أضيفي الأرز المنقوع والمصفى إلى الوعاء.

- تأكدي من توزيع الأرز بشكل متساوٍ، ثم أضيفي المزيد من الماء إذا لزم الأمر (يجب أن يكون مستوى الماء فوق الأرز بحوالي 1.5 سم).

- أضيفي الملح حسب الذوق.

7. الطهي النهائي

- غطي الوعاء واتركيه على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج الأرز ويمتص الماء.

- بعد انتهاء الوقت، ارفعي الكبسة عن النار واتركيها مغطاة لمدة 10 دقائق.

8. التقديم

- قدمي الكبسة في طبق كبير، وزينيها باللوز أو الصنوبر المحمص والزبيب.

- يمكن تقديمها مع السلطة أو اللبن الزبادي.

الكبسة

نصائح لنجاح الكبسة الخليجية

- اختيار اللحم: يمكنك اختيار اللحم حسب رغبتك، ولكن يجب أن يكون طازجًا لضمان النكهة.

- نقع الأرز: يساعد نقع الأرز في الحصول على حبة طويلة ومنفصلة بعد الطهي.

- التتبيل: يمكنك تعديل التوابل حسب ذوقك الخاص، وإضافة المزيد من المكونات مثل الفلفل الحار إذا كنت تفضل نكهة حارة.

- الطهي البطيء: يفضل الطهي على نار هادئة لضمان نضوج اللحم والأرز بشكل متساوٍ.

طبق الكبسة، من الأطباق المميزة التي تجمع بين النكهة الرائعة وسهولة التحضير، باستخدام هذه الوصفة البسيطة، يمكنك إعداد طبق شهي وممتع لجميع أفراد الأسرة.

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