شهي وموفر.. طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز على الطريقة المصرية الأصلية

تتميز طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز على طريقة أشهر المطاعم الكبيرة بطعم خطير ومذاق فريد وشهي، لذا، نعرض لكم فيما يلي من موقعنا الموجز، المكونات والتفاصيل الكاملة التي تساهم في الحصول على وصفة مميزة وناجحة من أول مرة، وأيضاً تجربة هائلة لعمل وصفة جديدة سوف تسعد بها كافة أفراد الأسرة وخاصة محبي الحمام منهم.

ونعرض لكم في هذا التقرير طريقة الحشو بالأرز على الطريقة المصرية المشهورة والنتيجة طعم لذيذ وفريد للغاية وحمام محشي بالأرز ومحمر في السمنة البلدي وله رائحة غاية في الروعة، لذلك، وفري المكونات واتبعي الخطوات الآتية وبالتأكيد النتيجة ستكون ناجحة ولكن بشرط الإلتزام بالتفاصيل الموجودة.

الحمام المحشي بالأرز على الطريقة المصرية

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز على الطريقة المصرية الأصلية الشهيرة

مقادير الوصفة:

4 حمامات

2 كوب أرز أو فريك

قلوب وكبد الحمامات الأربعة

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة من السبع بهارات

1/2 ملعقة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

كوب زبادي

حبهان

2 حبة جزر مقطعة

بصلة مقطعة



ورق لورا

خطوات تحضير الحمام المحشي بالأرز على طريقة الشيف دعاء السمنودي:

- أولا يجب الإهتمام حين تجهيز الحمام بالتنظيف الجيد.

- وتوريق الحمام المقصود به "فتح الحمام بين اللحم والجلد" كي يتم حشو الحمام بشكل كامل سواء من الداخل أو بين الجلد واللحم.

- وأثناء تحضير الحمام المحشى بالأرز يلزم استخدام الزبدة البلدى المصرية مع إضافة العديد من البصل وتشويح كبدة الحمام على النار لمدة دقيقة ثم إضافة البصل واستكمال السواء.

- وبعدها إضافة كافة البهارات يتم على البصل وليس الأرز، ويتم إضافة أيضاً 7 أنواع من البهارات أهمها "الكزبرة والفلفل الأسود بزيادة، ثم يتم إضافة الأرز والملح والتقليب بشكل جيد حتى التماسك.

- وبعد ذلك فى حالة تجهيز الحمام بحشو الفريك يتطلب تحمير البصل بشكل أكثر وإضافة الفريك وإضافة نصف كوب من الماء.

- ويتم الحشو بين الجلد واللحم بشكل مناسب والحرص على عدم التزويد فى الحشو للحفاظ على الحمام عند التحمير والقلى من "الفرقعة" فى الزيت ومع ضرورة توزيع الأرز أو الفريك بين الجلد واللحم وتكتيف الحمام بشكل جيد.

- وعقب الإنتهاء من أعمال الحشو يتم وضع الحمام فى المياه المغلية المضاف إليها الحبهان والجزر والبصل والفلفل الأسود وورق اللورا.

- وعند وضع الحمام فى المياه المغلية يلزم وضعه على البطن من بداية الغليان.

- ويجب أيضاً أن تكون النار متوسطة ويتم ترك الحمام لمدة ساعة و 10 دقائق حتى الإنتهاء من التسوية.

- وعقب الإنتهاء من التسوية يلزم ترك الحمام لمدة كافية حتى تتخلص من سخونة الحمام من التسوية.

- وفي هذه الخطوة يتم دهن الحمام بعد التأكد من برودته بالزبادى والفلفل الأسود.

- وأخيراً وضع الحمام فى الزيت الساخن للتحمير وتقديمه للأكل.

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز

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