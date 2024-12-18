أسهل طريقة لتحضير الليمون المعصفر في المنزل.. زي المحلات

الليمون المعصفر.. من أشهر وألذ أنواع المخللات التي تتميز بمذاقها الفريد والمحبب لدى الكثيرين، ويُعتبر إضافة مثالية على السفرة المصرية، حيث يضفي نكهة مميزة بجانب الأطعمة المختلفة، وخاصة المشويات والمأكولات التقليدية.

ويُعد تحضير الليمون المعصفر في المنزل تجربة ممتعة وسهلة، تتيح لك التحكم في النكهات والمكونات للحصول على نتيجة مثالية تناسب ذوقك.

لذا يوضح الموجز فأسهل طريقة لتحضير الليمون المعصفر في المنزل عبر التقرير التالي.

أسهل طريقة لتحضير الليمون المعصفر في المنزل

مكونات الليمون المعصفر

1- كيلو من الليمون الأصفر صغير الحجم أو متوسط الحجم حسب الرغبة.

2- 4 أكواب من عصير الليمون الطازج.

3- نصف كيلو من الملح الأبيض الخشن.

4- 4 ملعقة كبيرة من توابل الكركم

5- 4 ملعقة كبيرة من حبة البركة.

6- 4 ملعقة كبيرة من الشطة ويمكن الاستغناء عنها تمامًا الأمر حسب الرغبة.

7- 8 فصوص ثوم مفروم ويمكن تقليل الكمية حسب الرغبة والنكهة المفضلة.

9- 2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

الليمون المعصفر

10- نصف كوب زيت زيتون أو زيت نباتي حسب المتوفر، ولكن يفضل أن يكون الزيت المضاف من زيت الزيتون لفوائده.

11- فلفل حار مقطع (حسب الرغبة) ويمكن الاستغناء عنه.

12- ماء مغلي لسلق الليمون احرسي أن تكون كمية مناسبة وكافية

طريقة تحضير الليمون المعصفر في المنزل

يجب غسل الليمون جيدًا بالماء الفاتر، ثم قومي بوضع الليمون في قدر به ماء مغلي واتركيه لمدة 5 دقائق حتى يُصبح طريًا بعض الشيء، ثم صفيه واتركيه ليبرد تمامًا.

شقي الليمون شقوقًا بواسطة سكين مع الحرص أن تكون عمية ولكن احرصي على عدم فصل نصفي الليمونة عن بعضها.

وفي وعاء صغير، اخلطي الملح الخشن مع الكركم، الثوم المفروم، الكمون، والشطة، ثم قومي بحشو الليمون داخل الشقوق بهذا الخليط.

وفي برطمان زجاجي ويفضل عدم استخدام البلاستيكي، ضعي الليمون ثم أضيفي حبة البركة وقطع الفلفل الحار بين طبقات الليمون، ثم قومي بسكب عصير الليمون الطازج فوق الليمون حتى يُغطيه تمامًا.

كخطوة أخيرة ضيفي زيت الزيتون على الوجه لضمان حفظ الليمون ومنحه نكهة غنية.

قومي بغلق البرطمان جيدًا ثم اتركيه في مكان دافئ ومظلم لمدة أسبوعين على الأقل حتى يكتمل التخليل ويكتسب الليمون طعمه المميز.

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