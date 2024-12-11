سهلة وسريعة.. أسهل طريقة لعمل البليلة باللبن «زي المحلات»

البليلة هي أكلة تقليدية قديمة، تُزين موائدنا دائماً على مر التاريخ، وتعد من بين الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار أيضاً، وليس فقط بسبب مذاقها الشهي الذي يجذبنا إليها، بل أيضًا لفوائدها الصحية المتعددة التي تجعلها كنزًا من العناصر الغذائية.

وتعمل البليلة باللبن على تعزيز جهاز المناعة، وتقوية كرات الدم البيضاء، مما يساعد على الحماية من الإصابة بالفيروسات.

وفي هذا الصدد، الموجز ينقل لكم طريقة عمل البليلة القمح عبر التقرير التالي.

البليلة الدافئة اللذيذة

طريقة عمل البليلة باللبن الشهية والمفيدة:

مقادير الوصفة:

½ كيلو غرام قمح مقشور.

2 كوب لبن.

½ كوب سكر.

ماء بحسب الحاجة.

جوز هند.

قرفة.

مكسرات.

زبيب.

خطوات تحضير البليلة باللبن بالمنزل بسهولة وسرعة:

-أولا اغسلي القمح بالماء عدّة مرات عقب تنقيته.

-وبعدها انقعيه بالماء في وعاء مناسب، واتركيه 4 ساعات على الأقل.

ثم اشطفيه مرات عديدة خلال النقع، وغيّر الماء.

-وبعد ذلك ضعيه في قدر على النار بدرجة حرارة متوسطة.

-والآن غطّيه بمقدار مناسب من الماء، وتخلّصي من الطبقة التي تظهر في الأعلى.

-وفي هذه الخطوة أغلقي القدر بإحكام، واستمري في الطهي لينضج القمح، وأضفي الماء بحسب الحاجة.

-وارفعي القدر عن النار، واتركيه ليلة كاملة كي يتضاعف حجم الحبات.

-وقومي بتسخّين البليلة على النار.

-وأضفي اللبن إليها.

-وأضفي أيضاً إليها السكر وجوز الهند.

-وقومي بتوزّيعها في أطباق للتقديم.

-وزيّنها بالمكسرات والزبيب بحسب الرغبة.

-وأخيراً قدّمي البليلة باللبن دافئة أو باردة.

أهم فوائد البليلة

- غنية بالألياف: حيث تساعد الألياف على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

- وغنية بالبروتين: يُعتبر القمح مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، مما يجعلها وجبة مثالية للنباتيين.

- وغنية بالفيتامينات والمعادن: إذ تحتوي البليلة على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الحديد والكالسيوم والفسفور.

- وأيضاً غنية بمضادات الأكسدة: تساهم مضادات الأكسدة في حماية الجسم من الجذور الحرة.

- وسهلة الهضم: تعد البليلة طعامًا سهل الهضم، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

- وخالية من الكوليسترول: حيث تُعدّ البليلة خالية من الكوليسترول الضار، مما يجعلها وجبة صحية للقلب.

طريقة عمل البليلة باللبن الشهية

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