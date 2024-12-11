خطورة البانيه المقلي على المرأة الحامل.. الأطعمة المقلية

البانيه المقلي.. تعتبر تغذية الحامل من أهم العوامل التي تساعد في الحفاظ على صحة الأم والجنين طوال فترة الحمل، وذلك مع انتشار الأطعمة المقلية ضمن الأنظمة الغذائية، تزداد التساؤلات حول تأثيرها الكبير على صحة الحامل، خصوصًا "البانيه المقلي"، وهذا ماسيعرضه الموجز فيما يلي.

خطورة الأطعمة المقلية على المرأة الحامل

خطورة البانيه المقلي الكبيرة

وأوضح الدكتور عمرو رياض، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بجامعة عين شمس، حقيقة ذلك الأمر، ملقيًا الضوء على أضرار وفوائد هذا النوع من الأطعمة.

الدكتور عمرو رياض، إن البانيه المقلي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعله سببًا محتملًا لزيادة الوزن لدى الحامل إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

وأضاف استشاري النساء، أن زيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم وسكري الحمل، ما يؤثر سلبًا على صحة الأم والجنين.

طريقة قلي البانيه والقلي عموماً

وشدد على أن الطريقة التي يتم بها قلي البانيه تلعب دورًا ضخماً في تحديد مدى ضرره، حيث إن القلي في الزيوت المهدرجة أو المستخدمة عدة مرات يرفع من نسبة تكوين المواد الضارة، ومنها الدهون المشبعة والمتحولة، والتي يمكن أن تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية للحامل.

وتابع الدكتور رياض أن الأطعمة المقلية بشكل عام، وبما في ذلك البانيه، يمكن أن تسبب مشاكل هضمية للحامل، كالإنتفاخ، والحرقة، وعسر الهضم، معللاً بأن الجهاز الهضمي للحامل يصبح أكثر حساسية بسبب التغيرات الهرمونية العديدة، مما يجعل من الصعب هضم الدهون الثقيلة المتواجدة في الأطعمة المقلية.

بدائل صحية جيدة للمرأة الحامل غير البانيه

ونصح الطبيب رياض، بضرورة تجنب القلي العميق للبانيه، واللجوء إلى طرق طهي صحية، وذلك مثل الشواء أو الطهي في الفرن بإستخدام كميات بسيطة من الزيت، مشيرًا إلى أن هذه الطرق تعمل على تقليل الدهون والسعرات الحرارية مع الحفاظ على طعم الدجاج ونكهته.

وأكد على أهمية اختيار قطع دجاج طازجة وخالية من الجلد، وتتبيلها بتوابل طبيعية أيضاً بدلًا من الإعتماد على الخلطات الجاهزة التي من الممكن أن تحتوي على مواد حافظة وملح زائد.

نصائح غذائية للحامل غاية في الأهمية

وإستكمل، بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على تناول البروتينات من مصادر صحية ومنها الدجاج المشوي، والأسماك، والبقوليات، مضيفًا أن الإكثار من الخضروات والفواكه والبروتينات النباتية يعمل على تعزيز صحة الحامل والجنين.

واختتم الدكتور عمرو رياض حديثه بتحذير الحوامل من تناول الأطعمة المقلية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الاعتدال في كل شيء هو المفتاح الأساسي من أجل الحفاظ على صحة الأم وجنينها خلال فترة الحمل.

أخطار البانيه المقلي

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