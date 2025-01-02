محتاجين نلبس البطانية النهاردة.. حالة الطقس اليوم الخميس في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 2 من شهر يناير 2025.. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة في كافة المناطق اليوم، حيث سوف يتوقف سقوط الأمطار لمدة 72 ساعة ثم نستقبلها مرة أخرى وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل وتضرب عدة محافظات، وذلك نتيجة التأثر بـ منخفض جوي، وهذا ما سيرصده الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة في محافظات مصر

و أظهرت خرائط الطقس أماكن سقوط أمطار الأسبوع المقبل، وتتواجد على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على معظم الأنحاء وهذا الأمر الذي يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

الظواهر الجوية المتوقعة الفترة المقبلة:

أما ما يخص حالة الطقس اليوم الخميس، فسيكون مائلًا للبرودة نهاراً على محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أيضاً، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية من برودة الطقس شديد البرودة على غالبية الأنحاء، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى حد الصقيع الشديد، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء، وسيكون هناك إحساس أشد بالبرودة وذلك نتيجة لنشاط الرياح، مما يجعل ارتداء الملابس الثقيلة ضروريًا من أجل تجنب برودة الطقس.

كما تسيطر أيضاً الشبورة المائية صباحًا، ويمكن أن تكون كثيفة في بعض الأحيان، مما يؤثر ذلك على الرؤية في الطرق الزراعية والسريعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أولا بالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة، وذلك مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، وذلك مع وجود رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وذلك أيضاً بارتفاع موج يتراوح من متر ونصف إلى مترين مع رياح سطحية شمالية شرقية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم الخميس 19 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم الخميس 18 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتسجل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم الخميس 20 درجة والصغرى 05 درجة مئوية

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم الخميس 24 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الخميس

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