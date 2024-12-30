شتاء متقلب المزاج.. إحذروا من حالة الطقس والظواهر الجوية في هذا الفصل

حالة الطقس الفترة المقبلة.. صرحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تقرير لها أصدرته اليوم الإثنين في جنيف، إن تأثيرات تغير المناخ تجتاح العالم بأكمله في عام 2024 وذلك مع تأثيرات متتالية من قمم الجبال إلى أعماق المحيطات وعلى المجتمعات والإقتصادات والبيئة أيضاً، مشيرة إلى أن عام 2024 هو يعد الأكثر دفئا على الإطلاق وأنه توج عقداً من الحرارة الغير المسبوقة التي تغذيها الأنشطة البشرية، وهذا ما سيوضحه الموجز فيما يلي.

الظواهر الجوية في فصل الشتاء

حالة الطقس 2025 متقلب وغريب

وتابعت المنظمة أنها ستقوم بنشر الرقم الموحد لدرجة الحرارة العالمية لعام 2024 في يناير القادم وتقريرها الكامل عن حالة المناخ العالمي 2024 في مارس 2025.

وأكدت هيئة الأرصاد العالمية الجوية أيضاً، على أن كل جزء من الدرجة من الاحترار مهم ويرفع من الظواهر المناخية المتطرفة والتأثيرات والمخاطر، محذرة على أن درجات الحرارة ليست سوى جزء فقط من الصورة وأن تغير المناخ يحدث أمام أعين العالم بشكل يومي تقريباً.

وأوضح التقرير، أن العالم شهد هذا العام هطول أمطار غزيرة وفيضانات قياسية وخسائر فادحة في الأرواح في الكثير من البلدان وفي كل قارة، كما تسببت الأعاصير المدارية أيضاً في خسائر بشرية واقتصادية فادحة وكان آخرها في مقاطعة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، ولكن تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الكثير من البلدان وتسببت في حرائق الغابات دمارًا كبيرًا.

الظواهر الجوية المتوقعة هذا الشتاء

وأكدت المنظمة، في تقريرها على أن الطقس المتطرف بشكل كبير يشدد على إلحاح مبادرة الإنذار المبكر للكافة التي تعتبر إلى جانب دعم تطوير وتقديم الخدمات المناخية، جزءًا رئيسياً من أنشطة المنظمة العالمية لهيئة الأرصاد الجوية من أجل دعم التكيف مع المناخ، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق مبادرة المراقبة العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري وأيضاً دعم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومؤتمر الأطراف.

وأكدت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة أيضاً، على أنه سيكون هناك تركيز قوي في عام 2025 على الغلاف الجليدي - والأجزاء المتجمدة من الأرض بما في ذلك الجليد البحري والصفائح الجليدية والأرض المتجمدة أيضاً - خاصة وأنها السنة الدولية للحفاظ على الأنهار الجليدية التي تخصصها اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

حالة الطقس الفترة المقبلة

وأشارت المنظمة، إلى أن تغير المناخ أدى إلى تكثيف 26 من أصل 29 حدثًا جويًا تمت بالفعل دراستها من قبل المركز العالمي لتصنيف الطقس والمناخ الذي بين في تقريره أنها قد قتلت ما لا يقل عن 3700 شخص وشردت الملايين وأن تغير المناخ أضاف 41 يومًا من الحرارة الخطيرة في عام 2024، مما أضر بصحة الإنسان وأيضاً النظم الإيكولوجية.

وأكدت المنظمة، على الحاجة المرتفعة إلى تقوية التعاون الدولي لمعالجة مخاطر الحرارة الشديدة، محذرة على أن مجموعة من الخبراء يمثلون 15 منظمة دولية و12 دولة والكثير من الشركاء الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية الرائدة، واجتمعت في مقر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري من أجل الدفع بإطار منسق لمعالجة التهديد المتزايد للحرارة الشديدة وذلك يعد استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل بشأن الحرارة الشديدة.

حالة الطقس الفترة المقبلة

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