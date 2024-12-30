شهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية، أجواء شتوية شديدة وأمطار في عدد المناطق بالمحافظة، مما استدعى تعطيل الدراسة، اليوم الإثنين 30 ديسمبر، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى نطاق المحافظة.

ومن جهتها ناشدت المحافظة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تجمعات للأمطار، ويوضح الموجز في السطور التالية أرقام الطوارئ والخط الساخن للإبلاغ عن تجمعات الأمطار في البحيرة.

جاكلين عازر توجه بتكثيف الجهود الميدانية

ومن جانبها وجهت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، بضرورة تكثيف الجهود الميدانية وتواجد جميع الأجهزة والفرق المختصة في الشوارع للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، وضمان انتظام عمليات سحب المياه للحفاظ على سلامة المواطنين وسير الحركة المرورية.

رياح

أرقام تلقي شكاوى المواطنين في محافظة البحيرة

وكشفت محافظة البحيرة أرقام تلقي الشكاوى الواردة من المواطنين بخصوص تجمع الأمطار.

وناشدت محافظة البحيرة المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى أو بلاغات عن تجمع مياه الأمطار عبر الخط الساخن 114، أو من خلال الأرقام التالية:

0453345599

0453349447

0453356397

01119996050

وفي السياق ذاته أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر بأن المحافظة قامت بالتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية كافة، مشددة على الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى تتعلق بتجمعات مياه الأمطار لضمان تقديم الدعم اللازم في أسرع وقت.

وأكدت محافظ البحيرة في بيان لها على استمرار العمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الجوية وتقديم الدعم اللازم، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم.

الأرصاد: يجب على المواطنين الالتزام بهذه التعليمات

جدير بالذكر أن الهئية العامة للأرصاد الجوية كانت قد أصدرت عدد من التوصيات وخاصة للمقيمين بالمحافظات التي تشهد سوء في الاحوال الجوية وموجات شديدة البرودة كالبحيرة والأسكندرية.

وناشدت الأرصاد المواطنين بتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، الابتعاد عن المناطق المنخفضة التي قد تتعرض لتجمع المياه، القيادة بحذر شديد لتجنب الانزلاقات والحوادث، متابعة تحديثات الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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