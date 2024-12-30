خريطة أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 31 -12-2024 علي محافظات مصر

ينشغل كثيرًا من المصريين بالبحث عن أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 31 -12- 2024 وأهم الظواهرالجوية المتوقعة لطقس الغد، والذي يتزامن مع الاحتفال برأس السنة الميلادية.

ومن جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 31-12-2024، وذلك طبقاً لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية.

أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 31 -12- 2024

وينشر "الموجز" خلال التقرير التالي أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وفقًا لـ توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تتساقط معها أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا شمالاً تمتد خفيفة لجنوب الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار علي محافظات مصر

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تمتد الأمطار لمناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، كما توجد فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وناشدت هيئة الأرصاد بمتابعة النشرات اليومية والتحديثات الصادرة عن حالة الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الثلاثاء شديد البرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط رياح علي كافة الأنحاء علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 18 والصغري 11، والسواحل الشمالية العظمي 18 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 18 والصغري 6، وجنوب الصعيد 20 والصغري 9.

أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الأجواء شديدة البرودة، يصاحبها استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

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