بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء 31-12-2024

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، مؤكدة استمرار الأجواء الشتوية شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على أغاب الأنحاء فضلًا عن فرص سقوط الأمطار، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس غدا الثلاثاء، والذي يتزامن مع احتفال المصريين برأس السنة الميلادية.

حالة طقس الغد

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وفقًا لـ توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الثلاثاء شديد البرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًَا علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري علي فترات مقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط رياح علي كافة الأنحاء علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج من 3:2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي التعرف علي درجة حرارة الطقس، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 18 والصغري 11، والسواحل الشمالية العظمي 18 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 18 والصغري 6، وجنوب الصعيد 20 والصغري 9.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الأجواء شديدة البرودة، يصاحبها استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الشتوية شديدة البرودة وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية فصل الشتاء، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري.

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