طرق مختلفة لعمل البليلة اللذيذة والفريدة .. مفيدة وموفرة للغاية

البليلة تعد من أشهى أنواع الحلويات الدافئة الشتوية، وأيضاً مغذية وموفرة للغاية، وسهلة وسريعة التحضير، وتستطيع كافة السيدات وربات البيوت إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة، وهي من ألذ وأكثر الحلويات المصرية والعربية تميزاً، لذلك سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير طريقة عمل البليلة في المنزل بطرق سهلة وسريعة التحضير.

طريقة عمل البليلة اللذيذة والمميزة

أولا طريقة عمل البليلة باللبن الشهية

مقادير الوصفة:

½ كيلو غرام قمح مقشور.

2 كوب لبن.

½ كوب سكر.

ماء بحسب الحاجة.

جوز هند.

قرفة.

مكسرات.

زبيب.

خطوات تحضير البليلة باللبن اللذيذة:

في البداية اغسلي القمح بالماء عدّة مرات عقب تنقيته.

ثم انقعي بالماء في وعاء مناسب، واتركيه 4 ساعات على الأقل.

-وبعد ذلك اشطفيه عدّة مرات خلال النقع، وغيّر الماء.

-وبعدها ضعيه في قدر على النار بدرجة حرارة متوسطة.

-والآن غطّيه بمقدار مناسب من الماء، وتخلّصي من الطبقة التي تظهر في الأعلى.

-وأيضاً أغلقي القدر بإحكام، واستمري في الطهي لينضج القمح، وأضيفي الماء بحسب الحاجة.

-وفي هذه الخطوة ارفعي القدر عن النار، واتركيه ليلة كاملة حتى يتضاعف حجم الحبات.

ثانياً طريقة عمل البليلة بدون اللبن

مقادير الوصفة:

- 1 كوب قمح بليلة.

- 4 أكواب ماء.

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

- 1/4 ملعقة صغيرة قرفة.

- 1/4 كوب سكر (اختياري).

- مكسرات أو جوز هند (اختياري).

خطوات تحضير البليلة بدون لبن بسهولة وسرعة:

- أولا اغسلي القمح جيدًا.

- ثم ضعي القمح في قدر مع الماء والملح.

- وبعد ذلك اتركي المزيج على نار مرتفعة حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه ينضج لمدة 30 - 40 دقيقة، أو حتى يصبح القمح طريًا.

- وبعدها أضيفي القرفة والسكر (إذا رغبتِ) وقلبي جيدًا.

- وأيضاً ارفعي القدر عن النار واتركي البليلة تبرد قليلاً.

- وفي هذه الخطوة وزعي البليلة في أطباق التقديم، وزينيها بالمكسرات أو جوز الهند وذلك (اختياري)، وبالهناء والشفاء.

البليلة الشهية والمفيدة

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