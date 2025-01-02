كيكة الشوكولاتة.. وصفة سهلة ولذيذة لإسعاد عائلتك إليك طريقة التحضير

كيكة الشوكولاتة تُعتبر من الحلويات الأكثر شعبية، حيث تجمع بين الطعم الغني والسهولة في التحضير، حيث تُعد خيارًا مثاليًا كوجبة فطور لذيذة، كتحلية بين الوجبات، أو كعشاء خفيف بجانب كوب من اللبن الدافئ، في هذا التقرير، نستعرض طريقة سهلة لتحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات متوفرة وغير مكلفة.

المكونات الأساسية

- 2 كوب من الدقيق المنخول.

- نصف كوب من الزيت النباتي.

- كوب من الكاكاو البودرة.

- 2 حبة من البيض.

- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- كوب من الحليب السائل.

- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

- 2 كوب من السكر.

- ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات الكريمة

- نصف كوب من السكر.

- 2 كوب من كريمة الحليب الباردة.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيكة الشوكولاتة

خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة

ويستعرض الموجز، خطوات التحضير لعمل ألذ وأشهى كيكة شوكولاتة، على النحو التالي..

تحضير الكيكة

1. تسخين الفرن: قم بتسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

2. تحضير القوالب: ادهن قالبين بالزبدة ورش عليهما القليل من الدقيق لمنع التصاق الكيك.

3. تحضير المكونات الجافة: في وعاء عميق، اخلط الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، البيكنج صودا، والملح جيدًا.

4تحضير المكونات السائلة لعمل كيكة الشوكولاتة: في وعاء آخر، اخفق البيض والسكر حتى يتجانس الخليط، ثم أضف الحليب، الزيت، والفانيليا واستمر في الخفق.

5. دمج المكونات: أضف خليط الدقيق تدريجيًا إلى الخليط السائل مع التقليب حتى تمتزج المكونات تمامًا.

6. خبز كيكة الشوكولاتة: قسم العجينة بالتساوي في القوالب وضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

7. تبريد كيكة الشوكولاتة: دع الكيك يبرد في القوالب لمدة 15 دقيقة قبل إخراجها.

تحضير الكريمة

1. في وعاء، اخفق كريمة الحليب الباردة مع السكر والفانيليا حتى يتضاعف حجمها وتصبح كريمة متماسكة.

تجميع كيكة الشوكولاتة وتزيينها

1. ضع طبقة من كيكة الشوكولاتة في طبق التقديم.

2. أضف طبقة سخية من الكريمة ووزعها بالتساوي.

3. ضع الطبقة الثانية من الكيك فوق الكريمة.

4. قم بتزيين الكيكة بالشوكولاتة المبشورة أو حسب الرغبة.

نصائح إضافية

- يمكنك إضافة حبيبات الشوكولاتة داخل العجينة لمزيد من الطعم الغني.

- إذا كنت تفضل نكهة أقل حلاوة، قلل كمية السكر في الكريمة.

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