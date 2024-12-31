تتبيلة الفراخ المشوية.. سر النكهة الرائعة في 5 خطوات

إذا كنتِ من محبي الطهي وتبحثين عن طريقة لذيذة وسهلة لتحضير الفراخ المشوية في الفرن، تقدم لكِ الشيف سالي فواد عبر صفحتها على فيسبوك وصفة مبتكرة لتتبيلة مميزة تضيف طعماً شهيًا وفوائد غذائية غنية. إليكِ طريقة تحضيرها بكل تفاصيلها كما سيستعرضها الموجز في التقرير التالي.

المقادير المطلوبة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة كاتشب

كوب زبادي

حبتان من الطماطم المبشورة

بصلة كبيرة مبشورة

فصان من الثوم المهروس

حبة فلفل أخضر مفرومة

ملعقة كبيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بابريكا

نصف ملعقة كبيرة بهارات فراخ

رشة زعتر

ملعقة كبيرة زيت

ملعقتان كبيرتان خل

عصير ليمون

ملعقة كبيرة عسل أبيض

طريقة التحضير

تتبيلة الفراخ المشوية

1. تحضير الفراخ:

أولاً، قومي بغسل الفراخ جيدًا ثم اعملي فتحات في جميع أجزاء الدجاج حتى تتشبع التتبيلة بشكل أفضل. اتركيها لتصفية الماء تمامًا.

2. تحضير تتبيلة الفراخ المشوية

في وعاء عميق، امزجي البصل المفروم مع الطماطم المبشورة والثوم والفلفل الأخضر المفروم. ثم أضيفي صلصة الطماطم، الكاتشب، والزبادي، اخلطي المكونات جيدًا للحصول على خليط ناعم.

3. إضافة التوابل:

الآن حان الوقت لإضافة التوابل: الفلفل الأسود، البابريكا، بهارات الفراخ، الزعتر، بالإضافة إلى الخل، الزيت، وعصير الليمون. امزجي جميع المكونات جيدًا حتى يتجانس الخليط.

4. غمس الفراخ في التتبيلة:

اغسلي الفراخ جيدًا واغمسيها في التتبيلة، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، هذا يساعد على امتصاص النكهات وتعزيز طعم الفراخ المشوية.

5. التحضير والتسوية في الفرن:

سخني الفرن مسبقًا وضعِّي الفراخ في الفرن الساخن لمدة 5 دقائق، ثم قومي بدهن الفراخ بالعسل الأبيض واتركيها لمدة 20 دقيقة على كل جانب حتى تتحمر بشكل جيد.

نصائح إضافية

للحصول على طعم غني وأكثر نكهة، يمكن ترك الفراخ في التتبيلة لفترة أطول، مثل 24 ساعة.

تأكدي من مراقبة الفراخ أثناء الشواء لضمان تحميرها من الجانبين بشكل متساوٍ.

يمكن إضافة بعض الأعشاب الطازجة على الوجه بعد إخراجها من الفرن لإعطاء طعم إضافي.

تمتعوا بأشهى طعام مع تتبيلة الفراخ المشوية التي توفر طعمًا لذيذًا، وسهولة في التحضير، إضافة إلى الفوائد الغذائية.

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