فوائد غير متوقعة تعرف عليها.. كيف ترفع القهوة بالليمون صحتك؟

يُثير موضوع تناول القهوة بالليمون على الريق الكثير من الجدل، حيث تتباين الآراء بين الفوائد المحتملة والأضرار المرتبطة به، والتي تعتمد إلى حد كبير على الحالة الصحية للشخص، وفي هذا التقرير يستعرض الموجز الجوانب المختلفة لتناول هذا المشروب المثير للاهتمام.

القهوة بالليمون على الريق.. بين الحموضة والمعدة المتهيجة

وفقًا للدكتورة ليندا جاد الحق، استشارية التغذية العلاجية، فإن تناول القهوة بالليمون على معدة فارغة يُسبب:

- تهيج المعدة: يزيد من إفراز الحموضة، مما يضر بالجهاز الهضمي.

- زيادة مستويات القلق والتوتر: الكافيين على الريق قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية.

- تفاقم أعراض القولون العصبي: يزيد من تهيج القولون.

- تقليل الشهية: قد يؤثر سلبًا على الرغبة في تناول الطعام.

فوائد القهوة بالليمون.. عند اختيار الوقت المناسب

عندما يتم تناول القهوة بالليمون في أوقات مناسبة (وليس على الريق)، فإنها تقدم مجموعة من الفوائد الصحية، منها:

1. تحسين التركيز والطاقة: القهوة تمنح انتعاشًا ذهنيًا وجسديًا.

2. تعزيز المناعة: محتواها من فيتامين سي يعزز مناعة الجسم.

3. تحسين حركة الأمعاء: تساعد في الحد من الإمساك.

4. مضاد للأكسدة: تقلل من تأثير الشوارد الحرة.

5. الوقاية من نزلات البرد: الليمون يعزز دور القهوة كمصدر غني بفيتامين سي.

6. تحفيز حرق الدهون: مشروب مثالي لدعم عملية الأيض.

7. التخفيف من الصداع: يُقلل من الصداع المرتبط بنقص الكافيين.

القهوة بالليمون

الشعور بالنعاس بعد القهوة.. أسباب غير متوقعة

رغم أن القهوة تُعرف بتأثيرها المنشط، إلا أن البعض يشعر بالنعاس بعد تناولها، إليك الأسباب:

انهيار الدوبامين

الكافيين يُعزز إفراز هرمون السعادة “الدوبامين”، ما يمنح شعورًا مؤقتًا بالطاقة. لكن بعد زوال تأثيره، يحدث انخفاض في مستويات هذا الهرمون، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول.

تأثير السكر المضاف

بعض مشروبات القهوة تحتوي على كميات عالية من السكر، ما يُسبب ارتفاعًا سريعًا للطاقة يليه انخفاض مفاجئ.

المكونات الدسمة

الحليب، الكريمة، والشوكولاتة المُضافة للقهوة تُبطئ عملية الهضم، مما يؤدي إلى ما يُعرف بـ “غيبوبة الطعام”.

تأثير الكافيين المتناقض

الأشخاص الذين يُعانون من قلة النوم قد يشعرون بتأثير معاكس للكافيين، حيث يزيد من حاجتهم للراحة.

العوامل الوراثية

الجينات تلعب دورًا في استجابة الجسم للكافيين، حيث تختلف سرعة استقلاب الكافيين من شخص لآخر.

تأثير التعود على القهوة

الاعتماد المفرط على القهوة قد يؤدي إلى:

-تحمل الكافيين: الحاجة إلى جرعات أكبر للحصول على نفس التأثير.

-اضطراب جودة النوم: مما يدخل الشخص في دائرة مفرغة من التعب.

-تفاعل سلبي مع الأدوية: خاصة المهدئات أو مضادات الاكتئاب، مما يُعزز الشعور بالنعاس.

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