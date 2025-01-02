أسباب آلام الركبة في الشتاء وكيفية الوقاية منها بطرق فعّالة

يفضل العديد من الأفراد موسم الشتاء أكثر الصيف، ولكن الشتاء يجلب بعض الأمراض وأبزرها آلام الركبة، وذلك بسبب تغييرات الطقس وشدة برودة الجو.

آلام الركبة في الشتاء

لذا يستعرض الموجز، أسباب آلم الركبة في فصلةالشتاء وخاصة لكبار السن من النساء والرجال، حيث يعتبر زيادة التهابات الاعصاب هو أكثر الاسباب المؤدية الى آلام الركبة، وفيما يلي نكشف عن الاسبالب كاملة علي النحو التالي:

انخفاض الضغط الجوي

انخفاض درجات الحرارة هي التي تؤدي إلي الشعور بألم في امفصل الركبة.

زيادة حساسية الأعصاب في المفاصل

تتعرض الأعصاب للالتهابات وتكون أكثر حساسية وذلك نتيجة لتغيرات الطقس إلى البرودة، لذا يصبح الشعور بألم شديد في مفصل الركبة.

زيادة لزوجة سائل المفصل

يصبح السائل يسمى بـ"الزليلي" في الطقس البارد، وهو الذي يقوم بامتصاص الصدمات في المفصل أكثر سُمكًا ولزوجة، مما يؤدي لآلام المفاصل، وتيبسها، وخاصة مفصل الركبة.

البرودة مع الرطوبة

ارتفاع الرطوبة مع انخفاض الطقس يؤدي ضرر بخلايا الغضروفية والعظام التي تسبب الألم بمفصل الركبة

قلة النشاط

العديد في فصل الشتاء يميل للكسل بسبب انحفاض درجات الحرارة وهذا يقلل من مرونة المفاصل وينتج عنه آلام بمختلف أجزاء الجسم ومن بينها الركبة.

آلام الركبة في الشتاء

المعاناة من بعض الأمراض

هناك بعض الأمراض التي تزاد في فصل الشتاء مثل: هشاشة العظام، والروماتيزم، ومرض السكري وأي أمراض تكون مرتبطة بآلام الركبة.

علاج آلام الركبة في الشتاء

هناك بعض الوقاية وعلاج آلام مفصل الركبة في فصل الشتاء، وتأتي كالتالي:

التعرض لأشعة الشمس يقوم بتعويض نقص فيتامين د وتقوية العظام والمفاصل، حتى لا تصاب بمشكلات صحية خلال تغييرات الطقس البارد.

يجب عدم الاستسلام للبرد والجلوس في المنزل ولكن يفضل ممارسة الأنشطة الرياضية التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل والعظام.

آلام الركبة في الشتاء

كمادات الماء الدافىء على الركبة والتي على تنشيط الدورة الدموية كما تقلل الشعور بالتيبس وصعوبة الحركة، ويمكن القيام بها لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا، كما يمكن أن يساعد أخذ حمام دافئ في تخفيف الألم.

يجب شرب الكثير من الماء لعدم التعرض للجفاف الذي يقلل من المرونة في العظام والمفاصل.

يجب شرب كوب من الحليب الدافىء يوميًا للحفاظ على صحة العظام أو تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د.

آلام الركبة في الشتاء

يجب تدليك الركبتين يوميًا لمدة خمسة أو عشرة دقائق، للحصول على الدفء كما يساعد على مرونتهم وتعتبر من الطرق الفعالة لعدم الإصابة بألم .

ويمكن استخدام الزيوت الدافئة أثناء التدليك لمزيد من الفائدة، مثل: زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، أو زيت اللوز.

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