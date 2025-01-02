من الطماطم إلى السلمون.. الأطعمة التي تدعم صحة القلب في البرد

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يزداد العبء على القلب لتنظيم درجة حرارة الجسم، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا، فإن تعزيز صحة القلب يبدأ من المائدة، عبر تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الضرورية التي تدعم عمله وتحميه من المشكلات الصحية، ويرصد الموجز التفاصيل

الطماطم: درع مضاد للأكسدة للقلب

تُعد الطماطم خيارًا مثاليًا لدعم صحة القلب، نظرًا لمحتواها الغني بمضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، التي تقلل من الكوليسترول الضار وتخفض احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

الشوكولاتة الداكنة: مذاق شهي وفائدة عظيمة

تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام قد يكون مفتاحًا للوقاية من أمراض القلب، بفضل مركبات الفلافونويد، تُسهم في تحسين صحة الأوعية الدموية، خفض ضغط الدم، وتعزيز تدفق الدم.

صحة القلب

المكسرات: الدهون الصحية لحماية القلب

المكسرات، مثل اللوز والجوز، تُعد مصدرًا غنيًا بالدهون غير المشبعة والبروتينات، ما يساعد على تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، ما يعزز صحة القلب بشكل كبير.

التوت: فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة

يمتاز التوت بمستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة والأنثوسيانين، التي تخفض ضغط الدم وتُقلل الالتهابات، ما يجعله سلاحًا فعالًا في مكافحة أمراض القلب.

الأفوكادو: صديق الشرايين الصحية

تناول الأفوكادو يمد الجسم بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تُقلل الالتهابات وتمنع تراكم الدهون في الشرايين، ما يساهم في تحسين تدفق الدم وتقليل خطر انسدادها وتحسين صحة القلب.

السلمون: قوة أوميجا 3 لصحة القلب

يُعتبر السلمون من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار، تنظيم ضغط الدم، وتحسين مرونة الشرايين، ما يدعم صحة القلب بشكل شامل.

الخضراوات الورقية: البوتاسيوم لتنظيم نبضات القلب

الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، غنية بالبوتاسيوم الذي يُساعد على تنظيم ضربات القلب، تحسين الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم المرتفع.

تناول هذه الأطعمة بانتظام خلال فصل الشتاء لا يساهم فقط في حماية القلب من الأمراض، بل يعزز أيضًا الصحة العامة، ما يُمكّنك من مواجهة الطقس البارد بنشاط وحيوية.

اقرأ أيضا

المأكولات البحرية والشوربات.. أطعمة لتدفئة الجسم في موسم البرد

فوائد واضرار اللب الأبيض للجسم وصحة الكليتين