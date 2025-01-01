المأكولات البحرية والشوربات.. أطعمة لتدفئة الجسم في موسم البرد

مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن الأطعمة التي تمنح الجسم الشعور بالدفء وتعزز مناعته لمقاومة الأمراض الموسمية، اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة، وفي هذا التقرير يستعرض الموجز أطعمة لتدفئة الجسم، وفقًا لتوصيات أخصائي التغذية العلاجية الدكتور كريم جمال.

1. البطاطا الحلوة: طاقة ودفء يدومان طويلًا

تُعد البطاطا الحلوة من الخيارات المثالية ومن بين أطعمة لتدفئة الجسم في فصل الشتاء، بفضل محتواها العالي من الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة والدفء لفترات طويلة، كما تحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض.

2. الشوربة: دفء مغذٍ في طبق

الشوربة ليست مجرد وجبة مريحة، بل هي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، تساعد أنواع الشوربة المختلفة على تعزيز المناعة، والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا. من أبرز الأنواع المفيدة:

شوربة العدس: غنية بالبروتين والألياف.

شوربة الدجاج: تحتوي على أحماض أمينية تعزز المناعة.

شوربة الخضار: مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة.

أطعمة لتدفئة الجسم

3. الفواكه والخضراوات: مناعة قوية ودفء طبيعي

إضافة الفواكه والخضراوات الموسمية إلى النظام الغذائي يساهم في الحفاظ على دفء الجسم وتقوية جهاز المناعة. تشمل الخيارات الممتازة:

الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي والجوافة، التي تحتوي على فيتامين C.

الخضروات الملونة مثل الفلفل بألوانه، والتي توفر مضادات الأكسدة المهمة لصحة الجسم.

4. المأكولات البحرية: بروتين يعزز الدفء والمناعة

رغم الاعتقاد الخاطئ بأن المأكولات البحرية تزيد أعراض البرد، إلا أنها تُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين عالي الجودة وأحماض أوميغا 3 الدهنية، هذه العناصر تساعد على تقوية المناعة وتحسين وظائف الجسم، إلى جانب أنها أحد أطعمة تدفئة الجسم بعد تناولها تشمل الخيارات الصحية الأسماك بأنواعها المختلفة.

نصائح إضافية

لضمان الحصول على الدفء والصحة في الشتاء، يُفضل تناول أطعمة لتدفئة الجسم، ومتوازنة تحتوي على مصادر متنوعة للطاقة والبروتين والفيتامينات، كما يُنصح بتناول المشروبات الساخنة مثل شاي الأعشاب أو الزنجبيل بالحليب لتعزيز الدفء وتحسين المزاج.

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