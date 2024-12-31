التوابل الصفراء المثالية لصحة القلب والشرايين .. إليك التفاصيل

تعد زيادة الكوليسترول مشكلة صحية شائعة تؤثرعلى صحة القلب والشرايين ،يمكن تحسين مستويات الكوليسترول من خلال التغذية الصحية والتوابل الطبيعية.

وفي هذا التقرير،سيعرض الموجز ثلاثة توابل صفراء فعالة في خفض الكوليسترول وتحسين الصحة العامة.

توابل صفراء لخفض الكوليسترول

1- الكركم

يلعب الكركم دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، لاحتوائه على نسبة عالية من مادة الكركمين، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم.

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2- الحلبة

تتميز الحلبة باحتوائها على الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم عن طريق تقليل امتصاصه في الأمعاء.

3- الزنجبيل

يوفر الزنجبيل حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرته الفعالة على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

أسباب زيادة الكولسترول

تحدث زيادة الكولسترول نتيجة تأثير عدد من العوامل المختلفة كالعوامل المتعلِّقة بالغذاء، ونمط الحياة، والوراثة، وفي حالات أقل شيوعاً تتأثر مستويات الكولسترول أيضاً لوجود مشكلة صحيَّة معينة تؤثر في الكلى، أو الغدّة الدرقيَّة، أو الكبد.

العادات غير الصحية

يعدُّ اتباع نمط حياة غير صحي أحد أكثر الأسباب الشائعة التي تكمن وراء حدوث زيادة الكولسترول.

التغذية السيئة

توجد العديد من أنواع الأطعمة التي قد تساهم في رفع مستويات الكولسترول في الجسم، بدءاً بالأطعمة التي تحتوي على الدهون التقابليَّة .

قلة النشاط الجسدي

تساهم التمارين الرياضيَّة في تعزيز مستويات الكولسترول الجيد المعروف باسم البروتين الدهني عالي الكثافة .

الجينات

تزداد مستويات الكولسترول في الدم أحياناً نتيجة وراثة جينات غير طبيعيَّة من أحد الوالدين أو حتى الأجداد تحمل خللًا على الكروموسوم رقم 19 ويطلق على هذه المشكلة حيئذٍ فرط كولسترول الدم العائلي .

الحالات الطبية

السمنة وزيادة الوزن

يجدر بالفرد الذي يعاني من الوزن الزائد استشارة فريق الرعاية الصحيَّة حول إمكانيَّة وضع خطة مناسبة تُمكِّنه من تخفيف وزنه ليصبح ضمن المعدل الصحِّي والمناسب، فقد تكون السمنة سبباً للإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، كما أنَّها قد تؤدِّي إلى زيادة كمية الكولسترول في الدم .

مرض السكري

أشارت الدراسات إلى وجود علاقة تربط بين مقاومة الإنسولين التي تحدث في حالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والإصابة بأمراض الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وعُسر شحميات الدم السكري .

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