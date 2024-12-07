كيف تتجنب الشعور بالدوخة أثناء التمارين الرياضية ؟.. إليك التفاصيل

الشعور بالدوخة وفقدان الاتزان أثناء التمارين الرياضية، أمر شائع لدى بعض الممارسين، ولكنه قد يكون مؤشرًا على أخطاء تحتاج إلى تصحيح.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز، الأسباب الشائعة في الشعور بالدوخة أثناء التمارين الرياضية، وكيفية تجنبها لتحسين تجربتك في الجيم وضمان سلامتك، على النحو التالي:

لماذا تشعر بالدوار أثناء التمارين الرياضية ؟

أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا هو الدخول مباشرة في التمارين الرياضية، المكثفة دون إحماء، كما يؤدي ذلك إلى عدم استعداد الجسم للتغيرات المفاجئة في ضربات القلب وتدفق الدم، مما يسبب الشعور بالدوخة وعدم الاتزان.

الحل: قم بجلسة إحماء لمدة 5-10 دقائق تتضمن تمارين خفيفة مثل المشي أو الركض البطيء.

التمرين

الإفراط في التمرين دون فترات راحة

محاولة رفع أوزان ثقيلة أو ممارسة التمارين لفترات طويلة دون استراحة يمكن أن يؤدي إلى إجهاد الجسم، مما يسبب انخفاض مستوى السكر في الدم والدوخة.

الحل: التزم بجدول تدريبي متوازن يتيح فترات راحة بين التمارين.

التمرين

قلة شرب الماء أثناء التمارين الرياضية

الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للشعور بالإرهاق والدوخة في أثناء التمارين الرياضية، عندما يفقد الجسم السوائل بسبب التعرق دون تعويضها، يختل توازن الإلكتروليتات في الجسم.

الحل: احرص على شرب الماء قبل وأثناء وبعد التمارين.

التمارين الرياضية

ممارسة التمارين على معدة فارغة

الصيام أو عدم تناول وجبة قبل التمرين يجعل الجسم يفتقر إلى الطاقة اللازمة، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والشعور بالدوار.

الحل: تناول وجبة خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين قبل التمرين بساعة إلى ساعتين.

التمارين الرياضية

التنفس غير الصحيح أثناء التمارين

حبس النفس أثناء رفع الأوزان أو أداء تمارين القوة يمنع تدفق الأكسجين الكافي إلى الدماغ، مما يسبب فقدان التوازن.

الحل: ركز على التنفس بانتظام، مع الشهيق والزفير في الأوقات المناسبة للحركة.

اختيار تمارين غير مناسبة لمستوى اللياقة البدنية

البدء بتمارين شديدة أو تقنيات معقدة دون تدريب كافٍ يمكن أن يسبب إجهادًا للجهاز العصبي والعضلي.

الحل: اختر تمارين تناسب مستوى لياقتك وزد من صعوبتها تدريجيًا.

التمرين

سوء التغذية بشكل عام

نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الحديد والمغنيسيوم، قد يؤدي إلى الدوخة أثناء التمارين الرياضية.

الحل: تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه، والخضروات، والبروتينات، والحبوب الكاملة.

نصائح إضافية لتجنب الدوخة في الجيم

استمع لجسمك: إذا شعرت بالإرهاق، توقف فورًا وخذ استراحة.

ارتدِ ملابس مناسبة: اختر أزياء رياضية مريحة لتسهيل حركة الجسم.

احرص على وضعية صحيحة أثناء التمارين لتجنب الضغط على الأعصاب.

بتجنب هذه الأخطاء، يمكنك تعزيز أدائك في الجيم وضمان تجربة رياضية آمنة وممتعة.

6 وجبات خفيفة مناسبة لقبل التمرين.. منها الموز والفول السوداني

مكملات ما قبل التمرين العضوية